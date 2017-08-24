Андрей Федун: «Спартак» попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионов

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Мне не хотелось, чтобы нам достался “Манчестер Юнайтед” или “Манчестер Сити”, а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это “Ливерпуль”, “Севилья” тоже очень крепкая команда. Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы “Реал” или ПСЖ были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть», — сказал Федун.