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24 августа 2017, 20:49 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Андрей Федун: «Спартак» попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб «Спартак» попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун.

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Мне не хотелось, чтобы нам достался “Манчестер Юнайтед” или “Манчестер Сити”, а в целом группа у нас тяжелая, но не убийственная. Не сказал бы, что явный фаворит это “Ливерпуль”, “Севилья” тоже очень крепкая команда. Есть ли у команды шанс пройти групповой этап? Вот если бы “Реал” или ПСЖ были с нами, я бы однозначно сказал, что нет, а так, все может быть», — сказал Федун.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12—13 сентября.

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