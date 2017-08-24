Криштиану Роналду. Король Европы
УЕФА назвал лучшего футболиста года в Европе по итогам сезона-2016/17.
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Им стал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На награду Европейского футбольного союза также претендовали голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон и нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Список из трех претендентов был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола «СЭ» Александр Бобров.
КАКИМ БЫЛ СЕЗОН РОНАЛДУ
НЕСПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Сразу после поражения в полуфинале Кубка конфедераций от Чили лидер сборной Португалии покинул команду. По уважительной причине. 11 июня у него родилась двойня. И снова от суррогатной матери. Португальские СМИ узнали об этом почти сразу, но сам Роналду некоторое время не комментировал эту информацию. А потом взорвал интернет одним фото. Снимок Криштиану, держащего на руках близнецов, собрал более 8 миллионов лайков в Инстаграме.
Сейчас у Роналду трое детей, но скоро его семья станет еще больше. СМИ писали о беременности Джорджины Родригес еще до финала Лиги чемпионов. В начале августа подруга Криштиану подтвердила — она действительно ждет ребенка.
И ЕЩЕ ОДНО…
В середине июня прокуратура Испании подала на Роналду в суд. Португальца обвиняют в неуплате налогов почти на 15 миллионов евро. Если обвинения будут доказаны, лидера «Королевского клуба» могут посадить в тюрьму на 7 лет. Разбирательства тянутся до сих пор. 31 июля Роналду лично явился на судебное заседание и заявил, что не в чем не виноват. А на следующий день выложил в Инстаграме фото с многозначительной подписью: «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет».
Другие истории о том, как Криштиану Роналду провел лето после европейского сезона-2016/17, — здесь.
ЦИТАТЫ О РОНАЛДУ
— Я никогда не продам Криштиану Роналду. Не сделаю этого, даже если мне предложат столько золота, сколько весит Роналду.
Флорентино ПЕРЕС, президент «Реала».
— Лучший игрок, против которого я играл? Это Криштиану Роналду. У него есть все качества настоящего чемпиона.
Леонардо БОНУЧЧИ,
— Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит в гонке за «Золотой мяч».
Жерар ПИКЕ, защитник «Барселоны».
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