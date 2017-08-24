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24 августа 2017, 20:45 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду. Король Европы

УЕФА назвал лучшего футболиста года в Европе по итогам сезона-2016/17.

УЕФА назвал лучшего футболиста года в Европе по итогам сезона-2016/17. Увеличить
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Им стал форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. На награду Европейского футбольного союза также претендовали голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон и нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
Список из трех претендентов был определен по итогам опроса жюри из 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал заместитель шефа отдела футбола «СЭ» Александр Бобров.

КАКИМ БЫЛ СЕЗОН РОНАЛДУ

Из-за травмы, полученной на золотом для португальцев Euro-2016, Роналду был вынужден пропустить несколько матчей в начале прошлого сезона, но потом потащил «Реал» к новым вершинам. Криштиану сыграл главную роль во всех успехах «Королевского клуба». Его хет-трик в ворота «Касимы» в финале клубного чемпионата мира (проводится под эгидой ФИФА) позволил «Реалу» во второй раз в своей истории завоевать этот трофей. Результативная серия на финише чемпионата помогла мадридцам убежать от дышавшей в спину «Барселоны». Ну, а в решающих матчах Лиги чемпионов Роналду был просто бесподобен — 5 (!) голов в двухматчевом противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале, хет-трик в ворота «Атлетико» в полуфинале и дубль «Ювентусу» в решающей битве за трофей. Это был турнир имени Криштиану!

НЕСПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Сразу после поражения в полуфинале Кубка конфедераций от Чили лидер сборной Португалии покинул команду. По уважительной причине. 11 июня у него родилась двойня. И снова от суррогатной матери. Португальские СМИ узнали об этом почти сразу, но сам Роналду некоторое время не комментировал эту информацию. А потом взорвал интернет одним фото. Снимок Криштиану, держащего на руках близнецов, собрал более 8 миллионов лайков в Инстаграме.

Сейчас у Роналду трое детей, но скоро его семья станет еще больше. СМИ писали о беременности Джорджины Родригес еще до финала Лиги чемпионов. В начале августа подруга Криштиану подтвердила — она действительно ждет ребенка.

И ЕЩЕ ОДНО…

В середине июня прокуратура Испании подала на Роналду в суд. Португальца обвиняют в неуплате налогов почти на 15 миллионов евро. Если обвинения будут доказаны, лидера «Королевского клуба» могут посадить в тюрьму на 7 лет. Разбирательства тянутся до сих пор. 31 июля Роналду лично явился на судебное заседание и заявил, что не в чем не виноват. А на следующий день выложил в Инстаграме фото с многозначительной подписью: «Людей напрягает мое сияние. Насекомые всегда летят на свет».

Другие истории о том, как Криштиану Роналду провел лето после европейского сезона-2016/17, — здесь.

ЦИТАТЫ О РОНАЛДУ

— Я никогда не продам Криштиану Роналду. Не сделаю этого, даже если мне предложат столько золота, сколько весит Роналду.
Флорентино ПЕРЕС, президент «Реала».

— Лучший игрок, против которого я играл? Это Криштиану Роналду. У него есть все качества настоящего чемпиона.
Леонардо БОНУЧЧИ, экс-защитник «Ювентуса», игрок «Милана» и сборной Италии.

— Криштиану Роналду выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он фаворит в гонке за «Золотой мяч».
Жерар ПИКЕ, защитник «Барселоны».

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Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФА

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ТАСС, 24 августа. Португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду назван лучшим игроком года в сезоне-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальное голосование прошло в четверг в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.
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