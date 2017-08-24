Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФА
ТАСС, 24 августа. Португальский нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду назван лучшим игроком года в сезоне-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финальное голосование прошло в четверг в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Также на награду претендовали аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси и вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.
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