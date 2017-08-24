Глушаков: Российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирах
МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российские футбольные клубы и сборная страны часто обжигались на слабых соперниках в групповых этапах различных турниров. Об этом ТАСС рассказал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.
«Это Лига чемпионов, простых матчей в этом турнире не бывает, со всеми будет тяжело играть. Я бы не хотел выделять
«Спартак» как победитель чемпионата России при жеребьевке был в первой корзине. Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут
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