Глушаков: Российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирах

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов, простых матчей в этом турнире не бывает, со всеми будет тяжело играть. Я бы не хотел выделять какую-то из команд, а кого-то из соперников принижать. Много раз было такое, что нашим клубам или сборной попадались легкие группы, а потом мы обжигались. Будет интересно и не просто играть против каждого из соперников, для болельщиков это долгожданное событие», — сказал Глушаков.