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24 августа 2017, 20:34 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Глушаков: Российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирах

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российские футбольные клубы и сборная страны часто обжигались на слабых соперниках в групповых этапах различных турниров. Об этом ТАСС рассказал полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

В четверг стало известно, что «Спартак» сыграет с английским «Ливерпулем», испанской «Севильей» и словенским «Марибором» в группе Е Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов, простых матчей в этом турнире не бывает, со всеми будет тяжело играть. Я бы не хотел выделять какую-то из команд, а кого-то из соперников принижать. Много раз было такое, что нашим клубам или сборной попадались легкие группы, а потом мы обжигались. Будет интересно и не просто играть против каждого из соперников, для болельщиков это долгожданное событие», — сказал Глушаков.

«Спартак» как победитель чемпионата России при жеребьевке был в первой корзине. Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12—13 сентября.

Спартак М
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