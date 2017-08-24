Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, по итогам которой 32
команды-участницы самого престижного клубного турнира Европы были поделены на восемь квартетов.
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Группа А: «Бенфика» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Базель» (Швейцария), ЦСКА (Россия).
Группа В: «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия).
Группа С: «Челси» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Рома» (Италия), «Карабах» (Азербайджан).
Группа D: «Ювентус» (Италия), «Барселона» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Спортинг» (Португалия).
Группа Е: «Спартак» (Россия), «Севилья» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Марибор» (Словения).
Группа F: «Шахтёр» (Украина), «Манчестер Сити» (Англия), «Наполи» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды).
Группа G: «Монако» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бешикташ» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия).
Группа H: «Реал» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), АПОЭЛ (Кипр).
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