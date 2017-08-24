Криштиану Роналду — лучший нападающий Лиги чемпионов сезона-2016/17
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2016/17.
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Данная награда была вручена 32-летнему португальцу на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.
Отметим, что помимо Роналду на данное звание претендовали Лионель Месси («Барселона») и Пауло Дибала («Ювентус»). В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире португалец провел 13 матчей, забил 12 голов и сделал 5 голевых передач.
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