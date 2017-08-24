Тотти получил специальную награду президента УЕФА
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти получил награду от главы организации Александера Чеферина.
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Трофей был вручен форварду на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.
Напомним, что 40-летний итальянец выступал в составе римлян с 1992 года. По окончании сезона он объявил о завершении спортивной карьеры. Всего за римлян Тотти провел 619 матчей и забил 250 голов.
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