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24 августа 2017, 20:15 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Тотти получил специальную награду президента УЕФА

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти получил награду от главы организации Александера Чеферина.

Бывший нападающий <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Франческо</span> <span class=error>Тотти</span> получил награду от главы организации <span class=error>Александера</span> <span class=error>Чеферина</span>. Увеличить
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Трофей был вручен форварду на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Напомним, что 40-летний итальянец выступал в составе римлян с 1992 года. По окончании сезона он объявил о завершении спортивной карьеры. Всего за римлян Тотти провел 619 матчей и забил 250 голов.

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