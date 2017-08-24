Рамос — лучший защитник Лиги чемпионов сезона-2016/17
Защитник «Реала» Серхио Рамос признан лучшим игроком обороны Лиги чемпионов сезона-2016/17.
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Данная награда была вручена 31-летнему испанцу на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.
Отметим, что помимо Рамоса претендовали его одноклубник Марселу и Леонардо Бонуччи («Ювентус»). В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире испанец провел 11 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
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