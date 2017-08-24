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Данная награда была вручена 31-летнему испанцу на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Отметим, что помимо Рамоса претендовали его одноклубник Марселу и Леонардо Бонуччи («Ювентус»). В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире испанец провел 11 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.