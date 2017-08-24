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24 августа 2017, 20:12 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Рамос — лучший защитник Лиги чемпионов сезона-2016/17

Защитник «Реала» Серхио Рамос признан лучшим игроком обороны Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Защитник Реала <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span> признан лучшим игроком обороны Лиги чемпионов сезона-2016/17. Увеличить
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Данная награда была вручена 31-летнему испанцу на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Отметим, что помимо Рамоса претендовали его одноклубник Марселу и Леонардо Бонуччи («Ювентус»). В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире испанец провел 11 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.

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