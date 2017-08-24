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24 августа 2017, 20:11 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Модрич — лучший полузащитник Лиги чемпионов сезона-2016/17

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим хавбеком Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Полузащитник Реала Лука <span class=error>Модрич</span> признан лучшим хавбеком Лиги чемпионов сезона-2016/17. Увеличить
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Данная награда была вручена 31-летнему хорвату на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Отметим, что помимо Модрича на данную награду претендовали его одноклубники Тони Кроос и Каземиру. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире хорват провел 11 матчей и сделал одну голевую передачу.

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