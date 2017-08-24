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Данная награда была вручена 31-летнему хорвату на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Отметим, что помимо Модрича на данную награду претендовали его одноклубники Тони Кроос и Каземиру. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире хорват провел 11 матчей и сделал одну голевую передачу.