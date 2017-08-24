Модрич — лучший полузащитник Лиги чемпионов сезона-2016/17
Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим хавбеком Лиги чемпионов сезона-2016/17.
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Данная награда была вручена 31-летнему хорвату на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.
Отметим, что помимо Модрича на данную награду претендовали его одноклубники Тони Кроос и Каземиру. В минувшем сезоне в самом престижном клубном европейском турнире хорват провел 11 матчей и сделал одну голевую передачу.
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