Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30787540/
24 августа 2017, 19:46 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Буффон — лучший вратарь Лиги чемпионов сезона-2016/17

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Вратарь <span class=error>Ювентуса</span> Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2016/17. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Данная награда была вручена 39-летнему итальянцу на торжественном вечере УЕФА, который проходил в Монако.

Отметим, что помимо Буффона на это звание претендовали Мануэль Нойер («Бавария») и Ян Облак («Атлетико»).

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"