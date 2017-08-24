Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30787255/
24 августа 2017, 18:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Зенит» — «Утрехт»: стали известны стартовые составы на ответный матч

Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт».

Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы Зенит — Утрехт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победил «Утрехт» — 1:0.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

«Утрехт»: Йенсен, Леувин, Брафхейд, Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Утрехт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Кипрские футбольные фанаты сорвали тренировку АЕКа перед матчем Лиги Европы

НИКОСИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Группа футбольных фанатов совершила нападение на болельщиков АЕКа из Ларнаки во время открытой части тренировки команды. Как передает газета «Сайпрус мэйл», тренеры команды прекратили тренировку и отправили футболистов в раздевалки.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?