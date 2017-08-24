Сергей Родионов: Пора закончить истерию вокруг клуба
Перед жеребьевкой Лиги чемпионов спецкор «СЭ» поговорил с генеральным директором «Спартака», который рассказал о том, с кем точно не хотел бы встретиться в групповом турнире и прояснил трансферную ситуацию в клубе.
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«НЕ ХОТЕЛ БЫ В СОПЕРНИКИ «ПСЖ»
— Кого хотели бы видеть в вашей группе из тех соперников, кто может достаться на жеребьевке?
— «Спартак» в последнее время не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы не ждем легкой группы. Прозвучит банально, но это так: слабых соперников там нет. Готовимся к самым серьезным играм. Кто бы ни попался. Понимаем, что все команды очень серьезного уровня.
— А есть команда или команды, с кем категорически не хотели бы встречаться?
— «ПСЖ». Но это мое личное мнение. Эта команда сегодня укомплектована сильными футболистами. В ее составе один из лучших игроков мира — Неймар. Но если
— После жеребьевки клубы обычно решают организационные вопросы. Вы остаетесь в Монако?
— Да. И другие представители клуба — те, кто будет участвовать во встречах по юношеской Лиге чемпионов и по основному составу. Я остаюсь и улечу в Москву на следующий день. Если возникнут вопросы, сможем на месте их оперативно решить.
— Французский язык не забыли еще?
— (Улыбается.) Понимаю лучше, чем говорю. Практики, конечно, маловато. Пообщаться смогу, но придется непросто.
«У КАРРЕРЫ
— Ситуация с трансферами — основное, что сегодня волнует болельщиков. Слухов
— Ждал такого вопроса. Хотелось бы расставить все точки над i. Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный
— Разговоры о конфликте…
— Никаких конфликтов с руководством клуба у Карреры на сегодня нет. Никакой блокировки денежных средств нет. Он очень хорошо проявил себя в сезоне-2016/17 и под его руководством команда пришла к чемпионству. Вполне логично, что трансферы доверили ему. Ничего в этом странного нет. Пора заканчивать с истерией, которая порядком надоела. «Источники, близкие к клубу…» Я — генеральный директор. И я — не «близкий», а источник. То, о чем я вам говорю, это и есть объективная ситуация. Никаких других версий не существует. Остальное — домыслы.
— Конфликта нет, а трансферы будут?
— Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в «Спартаке» могут еще появиться новички.
— Может быть, назовете позиции, на которых ищут игроков?
— Эти позиции утверждены сразу после окончания чемпионата-2016/17. 21-го мая закончился сезон, а 23-го состоялось заседание совета директоров, на котором было озвучено все то, о чем я уже сказал.
— Здесь в Монако сегодня или завтра могут состояться
— Я сюда приехал с другой целью — на жеребьевку Лиги чемпионов.
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