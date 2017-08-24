Сергей Родионов: Пора закончить истерию вокруг клуба

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«НЕ ХОТЕЛ БЫ В СОПЕРНИКИ «ПСЖ»

— Кого хотели бы видеть в вашей группе из тех соперников, кто может достаться на жеребьевке?

— «Спартак» в последнее время не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы не ждем легкой группы. Прозвучит банально, но это так: слабых соперников там нет. Готовимся к самым серьезным играм. Кто бы ни попался. Понимаем, что все команды очень серьезного уровня.

— А есть команда или команды, с кем категорически не хотели бы встречаться?

— «ПСЖ». Но это мое личное мнение. Эта команда сегодня укомплектована сильными футболистами. В ее составе один из лучших игроков мира — Неймар. Но если все-таки попадется, будет интересно сыграть. Хотя и очень сложно.

— После жеребьевки клубы обычно решают организационные вопросы. Вы остаетесь в Монако?

— Да. И другие представители клуба — те, кто будет участвовать во встречах по юношеской Лиге чемпионов и по основному составу. Я остаюсь и улечу в Москву на следующий день. Если возникнут вопросы, сможем на месте их оперативно решить.

— Французский язык не забыли еще?

— (Улыбается.) Понимаю лучше, чем говорю. Практики, конечно, маловато. Пообщаться смогу, но придется непросто.

«У КАРРЕРЫ КАРТ-БЛАНШ НА ТРАНСФЕРЫ С МАЯ»

— Ситуация с трансферами — основное, что сегодня волнует болельщиков. Слухов очень-очень много. Как сейчас обстоят дела.

— Ждал такого вопроса. Хотелось бы расставить все точки над i. Не два и не три дня назад, а сразу после окончания чемпионата, в котором под руководством Массимо Карреры команда завоевала золотые медали, главный тренер получил полный карт-бланш на приобретение футболистов. Бюджет был озвучен, Каррера его знает. Подтверждением этого являются трансферы, которые уже осуществлены по настоянию главного тренера — Тигиева, Петковича и Пашалича. Если в прошлое летнее трансферное окно переходами занимался клуб, то в нынешнее все поручено главному тренеру.

— Разговоры о конфликте…

— Никаких конфликтов с руководством клуба у Карреры на сегодня нет. Никакой блокировки денежных средств нет. Он очень хорошо проявил себя в сезоне-2016/17 и под его руководством команда пришла к чемпионству. Вполне логично, что трансферы доверили ему. Ничего в этом странного нет. Пора заканчивать с истерией, которая порядком надоела. «Источники, близкие к клубу…» Я — генеральный директор. И я — не «близкий», а источник. То, о чем я вам говорю, это и есть объективная ситуация. Никаких других версий не существует. Остальное — домыслы.

— Конфликта нет, а трансферы будут?

— Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. И работа, естественно, продолжается. Но только по настоянию главного тренера в «Спартаке» могут еще появиться новички.

— Может быть, назовете позиции, на которых ищут игроков?

— Эти позиции утверждены сразу после окончания чемпионата-2016/17. 21-го мая закончился сезон, а 23-го состоялось заседание совета директоров, на котором было озвучено все то, о чем я уже сказал.

— Здесь в Монако сегодня или завтра могут состояться какие-либо переговоры?

— Я сюда приехал с другой целью — на жеребьевку Лиги чемпионов.