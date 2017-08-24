«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов
«Астана» не смогла пройти «Селтик» в раунде
плей-офф Лиги чемпионов, в результате чего выступит только в групповой стадии Лиги Европы. Тем не менее в квалификационном турнире чемпионов казахстанский клуб был не на последних ролях, передает корреспондент Vesti.kz.
Например, «Астана» входит в десятку самых результативных участников нынешней квалификации. На ее счету девять голов, и она всего на четыре мяча отстала от «Селтика», финишировавшего на первом месте по наибольшему числу забитых голов.
При этом команду Станимира Стойлова так и не смогли потеснить со второй строчки в списке самых бьющих клубов — 90 ударов всего, из них 38 пришлись в створ ворот, 31 мимо и 21 были блокированы соперниками. В среднем астанчане наносили 15 ударов за матч. В то же время они ни разу не попадали в каркас ворот.
Лучшим по этому показателю стал «Селтик» — 109 ударов (41−41−27). В среднем 18.17 ударов за матч.
«Астана» оказалась на четвертом месте по числу поданных угловых — 30 (в среднем пять «корнера» за матч). Лучшей снова оказалась команда Брендана Роджерса — 45 (7.5).
Кроме того «Астана» отметилась и со знаком «минус». Так, вместе с хорватской «Риекой», турецким «Истанбулом ББ» стала лидером по наибольшему количеству попаданий в офсайд — по 16 раз со стороны каждой из команд.
Также казахстанский клуб сохранил за собой лидерство по предупреждениям — 19 желтых карточек (0 удалений).
Ну, и нередко прибегал к фолам — 92 раза (второе место). Чаще других правила нарушал «Хапоэль» (Беэр-Шева) — в 98 случаях.
Вдобавок «Астана» стала самой пропускающей командой квалификации. В ее пассиве 11 пропущенных мячей. Самые надежные обороны оказались у московского ЦСКА и «Наполи» — 0 голов.
Напомним, что «Астана» на своем поле выиграла у «Селтика» (4:3) в ответном матче раунда
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