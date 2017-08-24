«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

Например, «Астана» входит в десятку самых результативных участников нынешней квалификации. На ее счету девять голов, и она всего на четыре мяча отстала от «Селтика», финишировавшего на первом месте по наибольшему числу забитых голов.

При этом команду Станимира Стойлова так и не смогли потеснить со второй строчки в списке самых бьющих клубов — 90 ударов всего, из них 38 пришлись в створ ворот, 31 мимо и 21 были блокированы соперниками. В среднем астанчане наносили 15 ударов за матч. В то же время они ни разу не попадали в каркас ворот.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 22.08.2017, 18:30 4:3 Астана Селтик

Лучшим по этому показателю стал «Селтик» — 109 ударов (41−41−27). В среднем 18.17 ударов за матч.

«Астана» оказалась на четвертом месте по числу поданных угловых — 30 (в среднем пять «корнера» за матч). Лучшей снова оказалась команда Брендана Роджерса — 45 (7.5).

Кроме того «Астана» отметилась и со знаком «минус». Так, вместе с хорватской «Риекой», турецким «Истанбулом ББ» стала лидером по наибольшему количеству попаданий в офсайд — по 16 раз со стороны каждой из команд.

Также казахстанский клуб сохранил за собой лидерство по предупреждениям — 19 желтых карточек (0 удалений).

Ну, и нередко прибегал к фолам — 92 раза (второе место). Чаще других правила нарушал «Хапоэль» (Беэр-Шева) — в 98 случаях.

Вдобавок «Астана» стала самой пропускающей командой квалификации. В ее пассиве 11 пропущенных мячей. Самые надежные обороны оказались у московского ЦСКА и «Наполи» — 0 голов.