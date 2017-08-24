Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30785905/
24 августа 2017, 17:15 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

«Астана» попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

«Астана» не смогла пройти «Селтик» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, в результате чего выступит только в групповой стадии Лиги Европы. Тем не менее в квалификационном турнире чемпионов казахстанский клуб был не на последних ролях, передает корреспондент Vesti.kz.

Например, «Астана» входит в десятку самых результативных участников нынешней квалификации. На ее счету девять голов, и она всего на четыре мяча отстала от «Селтика», финишировавшего на первом месте по наибольшему числу забитых голов.

При этом команду Станимира Стойлова так и не смогли потеснить со второй строчки в списке самых бьющих клубов — 90 ударов всего, из них 38 пришлись в створ ворот, 31 мимо и 21 были блокированы соперниками. В среднем астанчане наносили 15 ударов за матч. В то же время они ни разу не попадали в каркас ворот.

Лучшим по этому показателю стал «Селтик» — 109 ударов (41−41−27). В среднем 18.17 ударов за матч.

«Астана» оказалась на четвертом месте по числу поданных угловых — 30 (в среднем пять «корнера» за матч). Лучшей снова оказалась команда Брендана Роджерса — 45 (7.5).

Кроме того «Астана» отметилась и со знаком «минус». Так, вместе с хорватской «Риекой», турецким «Истанбулом ББ» стала лидером по наибольшему количеству попаданий в офсайд — по 16 раз со стороны каждой из команд.

Также казахстанский клуб сохранил за собой лидерство по предупреждениям — 19 желтых карточек (0 удалений).

Ну, и нередко прибегал к фолам — 92 раза (второе место). Чаще других правила нарушал «Хапоэль» (Беэр-Шева) — в 98 случаях.

Вдобавок «Астана» стала самой пропускающей командой квалификации. В ее пассиве 11 пропущенных мячей. Самые надежные обороны оказались у московского ЦСКА и «Наполи» — 0 голов.

Напомним, что «Астана» на своем поле выиграла у «Селтика» (4:3) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Но по сумме двух матчей с общим счетом 8:4 победил шотландский клуб и вышел в групповую стадию турнира. Казахстанцы же выступят в аналогичной стадии Лиги Европы.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Евгений Ловчев: Я убежден, что дальше «Астана» прогрессировать не будет

Евгений Ловчев: Я убежден, что дальше «Астана» прогрессировать не будет

В минувший вторник одним из самых внимательных телезрителей ответного матча плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА «Астана» — «Селтик» был российский футбольный эксперт Евгений Серафимович Ловчев. Накануне игры Ловчев-старший сделал публичный прогноз игры, поставив на ничью, высказав мнение, что в паре шотландцев с казахстанцами все было решено.
Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Астана" попала в число топовых клубов квалификации Лиги чемпионов

"Проиграете "Окжетпесу" - будем ставить вопрос об отставке тренера". Фанаты на повышенных тонах пообщались с "Актобе"