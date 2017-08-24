Гинер заявил, что доволен европейской кампанией ПФК ЦСКА в любом случае
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил агентству «Р-Спорт», что в любом случае доволен европейской кампанией «красно-синих».
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ЦСКА в пятый раз подряд вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в раунде
«Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов. Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае», — сказал Гинер корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.
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