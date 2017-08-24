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24 августа 2017, 17:03 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Гинер заявил, что доволен европейской кампанией ПФК ЦСКА в любом случае

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил агентству «Р-Спорт», что в любом случае доволен европейской кампанией «красно-синих».

<em>С. -ПЕТЕРБУРГ 24 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Тарас <span class=error>Барабаш</span>. </em>Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений <span class=error>Гинер</span> заявил агентству Р-Спорт что в любом случае доволен европейской кампанией красно-синих. Увеличить
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ЦСКА в пятый раз подряд вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в раунде плей-офф швейцарский «Янг Бойз» (1:0, 2:0). В групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18, помимо ЦСКА, выступит московский «Спартак».

«Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов. Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае», — сказал Гинер корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

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