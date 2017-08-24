Гинер заявил, что доволен европейской кампанией ПФК ЦСКА в любом случае

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ЦСКА в пятый раз подряд вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в раунде плей-офф швейцарский «Янг Бойз» (1:0, 2:0). В групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18, помимо ЦСКА, выступит московский «Спартак».

«Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов. Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае», — сказал Гинер корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.