Евгений Ловчев: Я убежден, что дальше «Астана» прогрессировать не будет

Корреспондент KazFootball.kz взял интервью у авторитетного специалиста, в котором эксперт поделился своим мнением о казахстанском клубе и его перспективах.



— Вспоминая первый матч плей-офф Лиги Чемпионов, отмечу, что «Астана» в Глазго столкнулась с типичной британской командой, которая включила запредельные скорости с первых минут. Что ни говори, «Селтик» — это производная английского футбола. Это люди, которые носятся как заводные с первой и до последней минуты. Конечно, результат первой встречи не по игре, но, тем не менее, он предопределил исход противостояния. Отыграться в Астане против 0:5 было почти не реально. Я спрогнозировал ничью в ответной встрече по одной причине — «Селтику» уже ничего не нужно придумывать, а «Астане» нужно было спасать реноме. Но, нужно отдать казахам должное — они бились и в один момент по ходу ответного матча выигрывали 4:1 и затеплилась надежда, однако, не получилось. Тем не менее, честь и хвала вашему столичному клубу — приятно было смотреть на их игру на «Астана-Арене».

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 22.08.2017, 18:30 4:3 Астана Селтик