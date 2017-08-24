Евгений Ловчев: Я убежден, что дальше «Астана» прогрессировать не будет
В минувший вторник одним из самых внимательных телезрителей ответного матча
плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА «Астана» — «Селтик» был российский футбольный эксперт Евгений Серафимович Ловчев. Накануне игры Ловчев-старший сделал публичный прогноз игры, поставив на ничью, высказав мнение, что в паре шотландцев с казахстанцами все было решено.
Корреспондент KazFootball.kz взял интервью у авторитетного специалиста, в котором эксперт поделился своим мнением о казахстанском клубе и его перспективах.
— Вспоминая первый матч
— Накануне первого матча в Глазго казахстанские болельщики и специалисты отдавали предпочтение родной команде и в своем большинстве были уверены, что «Астана» по сумме двух матчей пройдет «Селтик». Как вы это прокомментируете?
— А на чем основываются ожидания казахстанских болельщиков и специалистов, что «Астана» должна была проходить «Селтик»? Приведите мне хоть один аргумент «за»? Инфраструктуры у казахстанцев нет никакой, суммарная стоимость состава в 4 раза меньше, бюджет «Астаны» ниже раза в 4−5, уровень чемпионата Казахстана гораздо ниже шотландского, соответственно, и скорости в матчах казахского чемпионата несопоставима с чемпионатом Шотландии, рейтинги клубов существенно отличаются не в пользу «Астаны», традиции и история ни идут ни в какое сравнение. Брендан Роджерс тактически переиграл Станимира Стойлова в первой игре, к тому же, учитывая послужной список наставника шотландцев, я делаю вывод что тренер «Селтика» сильнее тренера «Астаны». Я ответил на ваш вопрос?
— «Астана», уступив «Селтику», тем не менее, прошла в групповую стадию Лиги Европы. Какие перспективы у «Астану» в ближайшем будущем?
— Нельзя не заметить, что в последние годы о казахстанском футболе заговорили в Европе. Видно и слышно «Астану», которая своей игрой доказывает свои амбиции. Месяц назад был в Алматы по приглашению «Кайрата». Смотрел базу клуба, детские академии клуба из вашей южной столицы. Я в шоке и в восторге. Впечатлен. «Кайрат» благодаря своей инфраструктуре и наличию Аршавина также продвигается в информационном пространстве. И я убежден, что если у «Астаны» не будет своей
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