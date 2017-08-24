Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30785273/
24 августа 2017, 16:08 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Евгений Ловчев: Я убежден, что дальше «Астана» прогрессировать не будет

В минувший вторник одним из самых внимательных телезрителей ответного матча плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА «Астана» — «Селтик» был российский футбольный эксперт Евгений Серафимович Ловчев. Накануне игры Ловчев-старший сделал публичный прогноз игры, поставив на ничью, высказав мнение, что в паре шотландцев с казахстанцами все было решено.

Корреспондент KazFootball.kz взял интервью у авторитетного специалиста, в котором эксперт поделился своим мнением о казахстанском клубе и его перспективах.

— Вспоминая первый матч плей-офф Лиги Чемпионов, отмечу, что «Астана» в Глазго столкнулась с типичной британской командой, которая включила запредельные скорости с первых минут. Что ни говори, «Селтик» — это производная английского футбола. Это люди, которые носятся как заводные с первой и до последней минуты. Конечно, результат первой встречи не по игре, но, тем не менее, он предопределил исход противостояния. Отыграться в Астане против 0:5 было почти не реально. Я спрогнозировал ничью в ответной встрече по одной причине — «Селтику» уже ничего не нужно придумывать, а «Астане» нужно было спасать реноме. Но, нужно отдать казахам должное — они бились и в один момент по ходу ответного матча выигрывали 4:1 и затеплилась надежда, однако, не получилось. Тем не менее, честь и хвала вашему столичному клубу — приятно было смотреть на их игру на «Астана-Арене».

— Накануне первого матча в Глазго казахстанские болельщики и специалисты отдавали предпочтение родной команде и в своем большинстве были уверены, что «Астана» по сумме двух матчей пройдет «Селтик». Как вы это прокомментируете?
— А на чем основываются ожидания казахстанских болельщиков и специалистов, что «Астана» должна была проходить «Селтик»? Приведите мне хоть один аргумент «за»? Инфраструктуры у казахстанцев нет никакой, суммарная стоимость состава в 4 раза меньше, бюджет «Астаны» ниже раза в 4−5, уровень чемпионата Казахстана гораздо ниже шотландского, соответственно, и скорости в матчах казахского чемпионата несопоставима с чемпионатом Шотландии, рейтинги клубов существенно отличаются не в пользу «Астаны», традиции и история ни идут ни в какое сравнение. Брендан Роджерс тактически переиграл Станимира Стойлова в первой игре, к тому же, учитывая послужной список наставника шотландцев, я делаю вывод что тренер «Селтика» сильнее тренера «Астаны». Я ответил на ваш вопрос?

 — «Астана», уступив «Селтику», тем не менее, прошла в групповую стадию Лиги Европы. Какие перспективы у «Астану» в ближайшем будущем?
— Нельзя не заметить, что в последние годы о казахстанском футболе заговорили в Европе. Видно и слышно «Астану», которая своей игрой доказывает свои амбиции. Месяц назад был в Алматы по приглашению «Кайрата». Смотрел базу клуба, детские академии клуба из вашей южной столицы. Я в шоке и в восторге. Впечатлен. «Кайрат» благодаря своей инфраструктуре и наличию Аршавина также продвигается в информационном пространстве. И я убежден, что если у «Астаны» не будет своей учебно-тренировочной базы и собственных футбольных полей, тогда у клуба не будет никакого дальнейшего прогресса.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 августа

Как Головкин молотил по «лапам» в 18 лет

Американский кикбоксер уверен, что обычные люди не знают о Головкине

Геннадий Головкин: «Бой с u201eКанелоu201c покажет, кто номер один в боксе»