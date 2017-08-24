Около 300 сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на матче «Зенита» с «Утрехтом»

«Для обеспечения общественного порядка сформирован наряд общей численностью около 300 сотрудников ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной работы», — сообщает ГУ. По данным ведомства, во время матча на стадионе «Санкт-Петербург» будут присутствовать не менее 45 тыс. зрителей, в том числе болельщики нидерландского клуба.

В первой встрече в гостях «Зенит» уступил «Утрехту» со счетом 0:1.