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24 августа 2017, 15:14 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Около 300 сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на матче «Зенита» с «Утрехтом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Около 300 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок и безопасность во время ответного матча раунда плей- офф квалификации футбольной Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом», который пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

«Для обеспечения общественного порядка сформирован наряд общей численностью около 300 сотрудников ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной работы», — сообщает ГУ. По данным ведомства, во время матча на стадионе «Санкт-Петербург» будут присутствовать не менее 45 тыс. зрителей, в том числе болельщики нидерландского клуба.

В первой встрече в гостях «Зенит» уступил «Утрехту» со счетом 0:1.

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