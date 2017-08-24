Около 300 сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на матче «Зенита» с «Утрехтом»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Около 300 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок и безопасность во время ответного матча раунда плей- офф квалификации футбольной Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом», который пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
«Для обеспечения общественного порядка сформирован наряд общей численностью около 300 сотрудников ОМОН и подразделений
В первой встрече в гостях «Зенит» уступил «Утрехту» со счетом 0:1.
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