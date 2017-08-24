«Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов: лучший жребий и «группы смерти»

Кто сыграет в Лиге чемпионов

Корзина 1: «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтёр», «Монако», «Спартак».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

Корзина 3: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Ливерпуль», «Рома», «Бешикташ».

Корзина 4: «Селтик», ЦСКА, «Спортинг», АПОЭЛ, «Фейеноорд», «Марибор», «Карабах», «РБ Лейпциг».

С кем сыграют российские команды

Точно не с украинскими клубами. «Армейцам» точно не достанется «Шахтёр» — при жеребьёвке команды будут разведены. Ну, а в первой корзине самым предпочтительным вариантом для ЦСКА выглядит португальская «Бенфика».



«Спартак», как чемпион России, попал в первую корзину и избежал встречи со всеми чемпионами топ-лиг. Впрочем, в прошлом году «армейцы» также сеялись из этой корзины, и это не спасло их от встречи с сильными командами. Например, «Ливерпуль» и «Наполи» в этом сезоне оказались в третьей корзине, а «Селтик» и «РБ Лейпциг» — в четвёртой.



Лучший жребий: «Спартак», «Порту», «Базель», «Марибор».

«Группа смерти»: «Спартак», «Барселона», «Ливерпуль», «РБ Лейпциг».



Лучший жребий: «Бенфика», «Севилья», «Олимпиакос», ЦСКА.

«Группа смерти»: «Реал», «ПСЖ», «Наполи», ЦСКА.

Когда состоятся матчи группового этапа Лиги чемпионов

1-й тур: 12/13 сентября

2-й тур: 26/27 сентября

3-й тур: 17/18 октября

4-й тур: 31 октября/1 ноября

5-й тур: 21/22 ноября

6-й тур: 5/6 декабря.