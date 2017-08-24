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24 августа 2017, 15:08 | Футбол: Еврокубки | Прессбол

Тимофей Калачев: В эпизоде с Муринью я погорячился, не стоило поддаваться эмоциям

Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в интервью клубной пресс-службе вспомнил о конлфикте с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Муринью.

После эпизода с Жозе Муринью в матче с «МЮ» в Европе узнали и про тебя. Понимаешь, что он изучал соперника и, может быть, специально вывел тебя из себя, зная, что Калачев — лидер команды?

Да, возможно, это была его задумка. Наверное, в том эпизоде я погорячился, не стоило поддаваться эмоциям. Вообще, остался небольшой осадок, так как мы все-таки могли пройти «Манчестер Юнайтед». Теперь это уже история.

Льстит внимание такого тренера?

Он входит в топ лучших тренеров мира, конечно, это приятно.

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