Лига чемпионов представила новый мяч для сезона-2017/18 от adidas
Лига чемпионов официально представила новый мяч, созданный adidas, которым команды будут играть в сезоне-2017/18, о чём сообщает
пресс-служба турнира.
Ранее была обнародована схема распределения прибыли среди участников Лиги чемпионов—2017/18, которые получат в общей сложности более € 1,3 млрд. Максимум один клуб может заработать € 57,2 млн (без учёта выплат за выступление в раунде
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