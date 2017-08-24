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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30784009/
24 августа 2017, 14:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Лига чемпионов представила новый мяч для сезона-2017/18 от adidas

Лига чемпионов официально представила новый мяч, созданный adidas, которым команды будут играть в сезоне-2017/18, о чём сообщает пресс-служба турнира.

Ранее была обнародована схема распределения прибыли среди участников Лиги чемпионов—2017/18, которые получат в общей сложности более € 1,3 млрд. Максимум один клуб может заработать € 57,2 млн (без учёта выплат за выступление в раунде плей-офф и доли в рыночном пуле). Участники группового этапа станут богаче минимум на € 12,7 млн евро.
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