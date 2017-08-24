Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим игроком матча Лиги Чемпионов с «Селтиком»

В итоге болельщики отдали первое место Патрику Твумаси. За ганца, который в этом матче забил 2 гола, свои голоса отдали более 4 000 человек.

На втором месте в опросе расположился Серикжан Мужиков, который также в этой встречи отметился голом..



Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Шомко. Вице-капитан столичного клуба сумел записать голевую передачу на свой счет, а также именно после его удара мяч попал в ногу защитника и залетел в ворота «Селтика». Именно этим ударом и был открыл счет в матче..



ТОП-5 игроков матча:

1. Патрик Твумаси 58,1%

2. Серикжан Мужиков 13,8%

3. Дмитрий Шомко 13,2%

4. Ненад Эрич 8,6%

5. Джуниор Кабананга 2,8%.



Всего проголосовало 6 932 человека.

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