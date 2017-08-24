Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим игроком матча Лиги Чемпионов с «Селтиком»
По окончанию матча раунда
плей-офф Лиги Чемпионов «Астана» — «Селтик» в официальной группе столичной команды ВКонтакте прошло голосование по определению лучшего игрока матча.
В итоге болельщики отдали первое место Патрику Твумаси. За ганца, который в этом матче забил 2 гола, свои голоса отдали более 4 000 человек.
На втором месте в опросе расположился Серикжан Мужиков, который также в этой встречи отметился голом..
Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Шомко.
ТОП-5 игроков матча:
1. Патрик Твумаси 58,1%
2. Серикжан Мужиков 13,8%
3. Дмитрий Шомко 13,2%
4. Ненад Эрич 8,6%
5. Джуниор Кабананга 2,8%.
Всего проголосовало 6 932 человека.
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