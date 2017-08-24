Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30783785/
24 августа 2017, 14:26 | Футбол: Еврокубки | Sports.kz

Болельщики «Астаны» признали Твумаси лучшим игроком матча Лиги Чемпионов с «Селтиком»

По окончанию матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов «Астана» — «Селтик» в официальной группе столичной команды ВКонтакте прошло голосование по определению лучшего игрока матча.

В итоге болельщики отдали первое место Патрику Твумаси. За ганца, который в этом матче забил 2 гола, свои голоса отдали более 4 000 человек.
На втором месте в опросе расположился Серикжан Мужиков, который также в этой встречи отметился голом..

Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Шомко. Вице-капитан столичного клуба сумел записать голевую передачу на свой счет, а также именно после его удара мяч попал в ногу защитника и залетел в ворота «Селтика». Именно этим ударом и был открыл счет в матче..

ТОП-5 игроков матча:
1. Патрик Твумаси 58,1%
2. Серикжан Мужиков 13,8%
3. Дмитрий Шомко 13,2%
4. Ненад Эрич 8,6%
5. Джуниор Кабананга 2,8%.

Всего проголосовало 6 932 человека.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Селтик
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
23 августа

«Футболисты тебе не дадут сдачи». Казахстанский боксер вызвал на бой Куата Хамитова

Как Головкин молотил по «лапам» в 18 лет

Американский кикбоксер уверен, что обычные люди не знают о Головкине