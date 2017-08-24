ЦСКА установил новый клубный рекорд в еврокубках
Московский ЦСКА, который накануне одержал домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда
плей-офф Лиги чемпионов, установил клубный рекорд.
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Подопечные Виктора Гончаренко одержали четыре сухие победы подряд в еврокубках.
Ранее «армейская» команда на выезде обыграла «Янг Бойз» со счётом 1:0, а на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов одолела греческий АЕК (2:0 и 1:0).
В 2010 году у ЦСКА в Лиге Европы была сухая серия из трёх побед. Тогда
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