ЦСКА установил новый клубный рекорд в еврокубках

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подопечные Виктора Гончаренко одержали четыре сухие победы подряд в еврокубках.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45 2:0 ЦСКА Янг Бойз

Ранее «армейская» команда на выезде обыграла «Янг Бойз» со счётом 1:0, а на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов одолела греческий АЕК (2:0 и 1:0).