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24 августа 2017, 14:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

ЦСКА установил новый клубный рекорд в еврокубках

Московский ЦСКА, который накануне одержал домашнюю победу над «Янг Бойз» (2:0) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, установил клубный рекорд.

Игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов (слева) и игрок ФК Янг Бойз Лорис Бенито в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 между ПФК ЦСКА (Россия Москва) и ФК Янг Бойз (Швейцария Берн). Увеличить
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© РИА "Новости"

Подопечные Виктора Гончаренко одержали четыре сухие победы подряд в еврокубках.

Ранее «армейская» команда на выезде обыграла «Янг Бойз» со счётом 1:0, а на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов одолела греческий АЕК (2:0 и 1:0).

В 2010 году у ЦСКА в Лиге Европы была сухая серия из трёх побед. Тогда красно-синие победили «Лозанну» (3:0), «Спарту» (3:0) и «Палермо» (3:0).

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