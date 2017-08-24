Защита для сборной. Как Гончаренко может услужить Черчесову
А не перенести ли Черчесову оборонительный блок ЦСКА в сборную? Целиком.
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Видимо, что-то случилось...
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О них говорили: старые, не тянут. Первое утверждение сложно оспорить: 108 лет на троих и три позиции в десятке самых возрастных игроков РФПЛ — аргументы весомые. Зато второе ветераны ЦСКА намедни убедительно опровергли. В очередной, бог знает какой по счёту раз.
Без этих тяжеловозов, на одних молодых рысаках
Оказалось (вдруг ли?), что якобы пожилая оборона ЦСКА не исчерпала свой ресурс. Что стартовые проблемы (дерби с «Локомотивом», «Рубин») носили разовый, а не системный характер. Как только пошла игра без права на ошибку, защита
На предварительных стадиях чемпионской лиги ЦСКА отзащищался качественно и солидно. На опыте.
«Янг Бойз» за три часа создал два убойных момента — по одному дома и в гостях. «Янг Бойз» — не показатель?
Акинфеев, конечно, большой молодчина — его сейвы украсили противостояние. Заслуга ближайших помощников капитана состоит в том, что они свели к минимуму количество реально опасных подходов противника. Грамотно закрыли зоны, уверенно сняли почти весь верх. Первый тайм московского матча в этом смысле был близким к идеалу: за 45 минут швейцарцы ни разу не попали в створ. Единственный раз они атаковали цель с действительно убойной позиции при счёте 1:0. Тут уж капитан подстраховал своих беков, ногой отразив удар Сулеймани.
Резко поутихли голоса персональных критиков Васина. И тут тоже нужно отдать должное тренерской интуиции. Другой спец, более импульсивный и подверженный влиянию извне, на его месте давно задвинул бы игрока в запас. Может быть, даже в «неприкосновенный». Поводов, будем откровенны, хватало. Гончаренко, мужчина принципиальный и
Автора вопроса тренерский ответ, возможно, озадачил, зато фигуранта вопроса — вне всяких сомнений, воодушевил, обнадёжил. На тренировку с брифинга Васин уходил с улыбкой на лице. Чтобы назавтра замечательно справиться со своими задачами на поле. Психология!
Березуцкие, Игнашевич — мастера более опытные, твердокожие. Этим критические шпильки — что слону дробина. К ним индивидуальный подход иного свойства требуется — в плане дозации нагрузок. Гончаренко к достоянию ЦСКА — говорю без тени иронии — относится предельно бережно. Не обладая достаточным ресурсом для полноценной ротации, он
Сумасшедшую августовскую нагрузку — семь матчей за три недели! — тренер
Тоже изнурительный, но, наверное, всё же не запредельный график для «армейских» старожилов. Вынесли, сдюжили, что говорит о должной функциональной готовности всего коллектива.
Существует ещё одно объяснение повышению обороноспособности российского
Я, кстати, не удивлюсь, если на ЧМ-2018 оборона ЦСКА (вратарь и пять защитников) сыграет в полном составе. А что? Акинфеев с Марио и Васиным — уже в обойме. Щенников делает всё, что может, и даже больше, чтобы в неё влиться. Березуцкие — на паузе, с которой в любой момент могут сняться. Для Черчесова такой цельный блок, сыгранный и спаянный, наверное, стал бы огромным подспорьем на домашнем чемпионате мира. Для этого даже схему менять не придётся.
Полагаю, вчера на 3-й Песчаной Станислав Саламович тоже об этом подумал.
Олег Лысенко
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