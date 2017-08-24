Оштрафованный защитник МЮ Джонс назвал допинг-офицера придурком
Стали известны подробности инцидента между защитником «Манчестер Юнайтед» Филом Джонсом и
допинг-офицером после финала Лиги Европы с «Аяксом», в котором «МЮ» одержал победу со счётом 2:0.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист был наказан за то, что назвал
«Игрок “Манчестер Юнайтед” Фил Джонс прибыл на станцию
В итоге Джонс, а также его товарищ по команде Дейли Блинд были оштрафованы на € 5 тыс. каждый, а Джонс получил ещё и двухматчевую дисквалификацию в еврокубках.
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