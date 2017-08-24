Азербайджан переписал историю футбола

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Великий день Азербайджана.

Пожалуй, главной сенсацией квалификации Лиги чемпионов стал выход в групповую стадию азербайджанского «Карабаха». Нет, речь не о том, что в распоряжении Гурбана Гурбанова слабая команда, просто азербайджанские клубы еще никогда не играли в группе главного еврокубка!

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 23.08.2017, 21:45 2:1 Копенгаген Карабах

Азербайджанская команда долго шла к этому достижению. Пятикратные чемпионы страны впервые выиграли национальное первенство в 1993 году, а сейчас являются бессменным лидером национального футбола на протяжении уже четырех сезонов подряд, причем в трех последних они делали золотой дубль.

«Карабах» начал свой путь в группу во втором раунде квалификации, где без проблем разобрался с грузинским «Самтредиа» (5:0, 1:0). Затем был молдавский «Шериф», оказавший более серьезное сопротивление (0:0, 2:1).

В решающем раунде обошлось уже без представителей бывших союзных республик в качестве соперников, и в дуэли с опытным датским «Копенгагеном» в подопечных Гурбанова мало кто верил даже после их минимальной домашней победы (1:0) в первой игре.

Во второй встрече датчане восстановили равновесие по сумме игр перед перерывом, но затем запасной форвард сборной ЮАР Дино Ндлову забил на 63-й минуте, как выяснилось позже, решающий выездной гол.

Всего три минуты спустя хозяева снова вышли вперед в матче, но в оставшееся время «Карабах» героически отстоял равенство по сумме игр по голам, и прошел благодаря выездному взятию ворот от Ндлову в групповой раунд. Ну, а звездный Вильям Квист и Ко теперь будут покорять просторы Лиги Европы.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45 4:2 Ливерпуль Хоффенхайм

Клопп преподал урок юноше.

Противостояние немецкого «Хоффенхайма» и английского «Ливерпуля» в первую очередь привлекало внимание, конечно же, сражением двух немецких тренеров новой волны.

Впрочем, если возглавляющий мерсисайдцев Юрген Клопп уже давно стал своим в когорте лучших специалистов современности, то 30-летний Юлиан Нагельсманн по-прежнему остается для всех тренером-вундеркиндом.

Возглавив «Хоффенхайм» в феврале 2016 года, он стал самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги. В свой первый сезон Нагельсманн спас команду от вылета. Следующей зимой он получил звание тренера года в Германии, а по итогам прошлого, своего первого полноценного сезона, вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов.

Однако «Ливерпуль» показал в двухматчевой дуэли, что «деревенской» команде еще рано сражаться с соперниками такого калибра, отправив сине-белых в Лигу Европы.

Команда Клоппа даже без по-прежнему то ли хворающего, то ли не желающего выходить на поле Фелипе Коутиньо выиграла на выезде со счетом 2:1, а дома закрепила успех.

Все было ясно по истечении 20-ти минут ответной встречи, когда Эмре Джан, оформивший дубль, и Мохаммед Салах создали «красным» крупный задел.

«Хоффенхайм» смог вернуться в игру и за оставшиеся 70 минут забил на гол больше хозяев, но это уже ничего не решало.

«Ливерпуль» закономерно пробился в число сильнейших команд Европы, и это значит, что у Англии на групповой стадии будет пять клубов! Это стало возможным благодаря прошлогодней победе «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 22.08.2017, 21:45 0:2 Ницца Наполи

Сарри готовит открытия.

Пожалуй, самым ярким впечатлением квалификации Лиги чемпионов стала игра итальянского «Наполи», который камня на камне не оставил от французской «Ниццы» с Марио Балотелли, которая почти весь прошлый сезон боролась с «Монако» и «ПСЖ» за чемпионство в Лиге 1.

Дело даже не в том, что неаполитанцы выиграли обе встречи со счетом 2:0, а в том, какой футбол демонстрирует команда Маурицио Сарри.

В этом году «Наполи» неспроста называют чуть ли не главным фаворитом Серии А (это при живом-то «Ювентусе», проведшем масштабную трансферную кампанию, включая приобретение Леонардо Бонуччи «Милане» и вечно амбициозных «Роме», «Лацио» и «Интере»).

Сарри так выстроил командный футбол, что наблюдать за игрой южан — одно удовольствие. Культура паса и командная скорость возведены в нынешнем «Наполи» практически в абсолют.

Это вряд ли можно назвать «тики-такой», но, наверное, ближе всего нынешний футбол неаполитанцев к «Барселоне» Пепа Гвардиолы времен ее расцвета.

Может быть, в распоряжении Сарри нет таких мозговых центров, как Хави и Андрес Иньеста, зато его команда двигает мяч даже быстрее.

Очень интересно будет посмотреть, чего «Наполи» сможет добиться в нынешнем еврокубковом сезоне. Эта команда продолжает играть в пас даже под прессингом у своих ворот, невзирая на уровень соперников. Пока получается идеально, но что будет в формате главного еврокубка против «Реала», «Барселоны», «Баварии», «Челси», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Монако» и других грандов?

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 22.08.2017, 21:45 2:2 Севилья Истанбул ББ

Коллапсирующие звезды.

Ну, а самым ярким противостоянием в раунде плей-офф Лиги чемпионов получилось сражение испанской «Севильи» и турецкого «Истанбулспора».

Победив со счетом 2:1 в Турции андалуссцы вроде бы создали себе комфортный задел, однако отличившийся и в первом матче Эльеро Элиа в ответной встрече восстановил паритет по голам по сумме двух поединков.

И хотя турки уступали по мячам на чужом поле, интрига вернулась в противостояние в полный рост.

Эммануэль Адебайор, Гаэль Клиши, тот же Элиа и другие звездные и не очень игроки турецкого клуба бились изо всех сил, подарив болельщикам яркое зрелище.

Даже два гола «Севильи» в домашнем матче не умерили пыл «Истанбула». Турки за девять минут до конца ответной встречи забили еще раз, и их следующий гол давал им путевку в групповую стадию.

Вот только он так и не был забит. Концовку «Севилья» отработала образцово, благодаря чему и пробилась в очередной раз в групповую стадию главного клубного турнира Европы, отправив стареющих звезд «Истанбулспора» во второй еврокубок.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 22.08.2017, 21:45 1:0 Марибор Хапоэль Беэр-Шева

Нечастые гости.

Как всегда с момента изменения регламента квалификации Лиги чемпионов, чемпионский путь вывел в основную сетку главное клубного турнира Европы несколько команд, которые иначе вряд ли бы пробились в групповую стадию.

И если кипрский АПОЭЛ, греческий «Олимпиакос» и шотландский «Селтик» частенько добиваются попадания в число 32-х лучших команд континента, то для словенского «Марибора» это будет всего третье участие в Лиге чемпионов.

В сезоне-1999/2000 словенцы в группе с итальянским «Лацио», немецким «Байером» и киевским «Динамо» набрали 4 очка, обыграв только киевлян, а два сезона назад «Марибор» сыграл по разу вничью с немецким «Шальке», португальским «Спортингом» и английским «Челси», но также и уступил каждому из этих соперников.