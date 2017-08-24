Белтелерадиокомпания покажет матч плей-офф Лиги Европы между «Александрией» и БАТЭ в прямом эфире

«Несмотря на трудности, возникшие в процессе переговоров по приобретению прав на показ матча из Александрии, Белтелерадиокомпании удалось достичь договоренностей с телерадиокомпанией “Украина” о показе этой игры на территории Беларуси. Отказ борисовского клуба от телевизионного обмена между сторонами значительно отразился на стоимости медиаправ на ответный матч. Вложив значительные финансовые средства, Белтелерадиокомпания порадует своих зрителей трансляцией решающего поединка в раунде плей-офф. Телекомпании изначально были готовы безвозмездно обменяться телевизионными сигналами, однако украинские болельщики так и не смогли увидеть на своих экранах матч, состоявшийся 17 августа в Борисове», — сказал руководитель телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий.

Первый матч на поле «Борисов-Арены» завершился вничью — 1:1.