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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/30782451/
24 августа 2017, 12:58 | Футбол: Еврокубки | БЕЛТА

Белтелерадиокомпания покажет матч плей-офф Лиги Европы между «Александрией» и БАТЭ в прямом эфире

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал «Беларусь 5» сегодня в 20.00 покажет ответный плей-офф футбольной Лиги Европы между футболистами украинской «Александрии» и борисовского БАТЭ в прямом эфире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Несмотря на трудности, возникшие в процессе переговоров по приобретению прав на показ матча из Александрии, Белтелерадиокомпании удалось достичь договоренностей с телерадиокомпанией “Украина” о показе этой игры на территории Беларуси. Отказ борисовского клуба от телевизионного обмена между сторонами значительно отразился на стоимости медиаправ на ответный матч. Вложив значительные финансовые средства, Белтелерадиокомпания порадует своих зрителей трансляцией решающего поединка в раунде плей-офф. Телекомпании изначально были готовы безвозмездно обменяться телевизионными сигналами, однако украинские болельщики так и не смогли увидеть на своих экранах матч, состоявшийся 17 августа в Борисове», — сказал руководитель телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий.

Первый матч на поле «Борисов-Арены» завершился вничью — 1:1.

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Новости Еврокубков

Аншлаг ожидается на матче «Александрии» и БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

Аншлаг ожидается на матче «Александрии» и БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня один из главных поединков сезона. Чемпионы Беларуси в решающем матче за выход в групповой этап Лиги Европы сыграют в гостях с украинской «Александрией», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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