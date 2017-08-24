Белтелерадиокомпания покажет матч плей-офф Лиги Европы между «Александрией» и БАТЭ в прямом эфире
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал «Беларусь 5» сегодня в 20.00 покажет ответный
плей-офф футбольной Лиги Европы между футболистами украинской «Александрии» и борисовского БАТЭ в прямом эфире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
«Несмотря на трудности, возникшие в процессе переговоров по приобретению прав на показ матча из Александрии, Белтелерадиокомпании удалось достичь договоренностей с телерадиокомпанией “Украина” о показе этой игры на территории Беларуси. Отказ борисовского клуба от телевизионного обмена между сторонами значительно отразился на стоимости медиаправ на ответный матч. Вложив значительные финансовые средства, Белтелерадиокомпания порадует своих зрителей трансляцией решающего поединка в раунде
Первый матч на поле «Борисов-Арены» завершился вничью — 1:1.
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