Игроки ЦСКА раскрыли тайну голов Щенникова

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Если результат матча в Берне, где «Янг Бойз» смотрелся как минимум не хуже ЦСКА, но умудрился на ровном месте забить в свои ворота единственный гол уже в добавленное время, выглядел не совсем закономерным, то ответная встреча не оставила сомнений в превосходстве вице-чемпионов России.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45 2:0 ЦСКА Янг Бойз

Армейцы доминировали с первых минут матча, но никак не могли забить, и в какой-то момент показалось, что это может для них плохо закончиться, но перед перерывом свой третий мяч в сезоне и в последнее время забил левый защитник Георгий Щенников, ставший лучшим бомбардиром команды на данный момент. Забавно, но голевую скидку в собственной штрафной ему сделал все тот же Казим Нуху, поразивший собственные ворота в Швейцарии.

«Я, если честно, не знаю, как так стал забивать в этом сезоне. Не знаю, стечение обстоятельств. Сегодня замкнул подачу, мяч ко мне отскочил. Ничего особенного. В этом сезоне это был самый важный матч, мы добивались выхода в групповой этап, — сказал Щенников после окончания встречи в прямом эфире «Матч ТВ» во флэш-интервью.

— Особо ставки забить быстрый гол не было, просто играли в свою игру. Все играли в дождь, так что это не мешало.

Кого хочу получить в соперники? Не знаю, мы в четвертой корзине. Как будет, так и будет.

Во второй половине напряжение висело ровно до того момента, пока Алан Дзагоев с флангового прострела Витиньо не сотворил шикарное второе взятие ворот. Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер отметил креативного полузащитника красно-синих, а также несколько его партнеров.

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой и выходом в групповой турнир. Хозяева задавали темп в этом матче, владели преимуществом. Вначале у нас было несколько неплохих контратак, но мы их не использовали. А во втором тайме отличный шанс при счете 0:1 упустил Сулеймани. А после второго мяча ЦСКА все стало ясно, — заявил Хюттер.

— Соперник очень хорошо подготовлен и физически, и тактически. Хотя, как я говорил раньше, это никакая не машина. Но мы были слабее. А решающим фактором стало наше поражение в Берне после кошмарной случайности. Теперь постараемся пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Кого бы выделил в ЦСКА? Дзагоев, Витиньо, Головин… Это игроки очень высокого уровня, которые могли бы играть в более классных европейских клубах.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после выполнения важной промежуточной задачи сезона пространно рассуждал обо всем, что связывало игру и что ждет команду впереди.

«Чувствовалось еще после игры с «Уралом», что у команды хорошее настроение и футболисты полны решимости выйти в групповой турнир. У нас опытная команда, которая понимала, что после победы в первой игре дома нужно сыграть внимательно, что мы и сделали даже после второго гола. Все 90 минут контролировали мяч и, считаю, заслуженно выиграли, вышли в групповой турнир, — начал Гончаренко.

— Результативность Щенникова? Сегодня, думаю, это было связано с рождением дочки. Кроме того, после первого гола в сезоне он поймал уверенность и стал лучше атаковать. Георгий хорошо понимает, что нужно делать в завершающей стадии атаки.

Что касается Чалова, то нужно понимать, что он попадает в игру команды и проделывает большой объем работы. Моменты есть — будет и реализация. На тренировках он смотрится хорошо.

Мы сейчас в четвертой корзине. Когда-то были в первой, но занимали последнее место в группе. Давайте дождемся итогов жеребьевки. Понятно, что будет два топ-клуба, но мы и играем для того, чтобы на наш прекрасный стадион приезжали хорошие команды.

С кем я бы хотел встретиться? Нет предпочтений, уже играл против многих команд. «Бавария»? Давайте дождемся и не будем загадывать, — подытожил специалист.

Центральный защитник и ветеран ЦСКА Василий Березуцкий в эфире «Матч ТВ» высказался в своей ироничной манере, отметив достижение Щенникова.

«Счет был опасный. Выполнили установку тренера. Нужно было забыть про счет первого матча, поскольку это нам ничего не давало. Один гол всего. Сыграли здорово, начали хорошо играть на контратаках, атаковали больше, чем в первом матче. Все довольны.

К тому же теперь у нас есть новый бомбардир. Все вообще в восторге от этого. Перед клубом стоят определенные задачи, и мы их выполняем. Эта игра больше относилась к прошлому сезону.

Нам нужна была путевка в Лигу чемпионов. Мы туда попали. Выполнили задачу. После игры с «Ахматом» можно будет немного отдохнуть.

Отметил левого защитника ЦСКА и автор второго гола команды Алан Дзагоев, давший по окончании встречи развернутый и взвешенный комментарий.

«Конечно, помогли домашние стены, наши болельщики. Они нас поддерживали и на выезде, но там игра не совсем удалась. Но мы удачно действовали от обороны и добились результата. Уже в той встрече было видно, что «Янг Бойз» — серьезный соперник, способный создать проблемы. Но все что ни делается — к лучшему. Мы прошли дальше, всех с победой! — сказал Дзагоев.

— Не знаю, стоит ли ему сыграть в нападении, но Щенников — большой молодец! Он в последнее время заметно прибавил, возмужал, стать выглядеть увереннее. Может, на него так повлияло рождение второго ребенка?

Кстати, поздравляю его с этим событием. Но прежде всего такой прогресс — результат кропотливой работы на сборах, тренировках, в каких-то моментах он перебарывал себя. Это полностью его заслуга.

Голкипер «Янг Бойз» Давид фон Балльмос отметил силу соперника и заявил, что ЦСКА по силам пройти даже в плей-офф Лиги чемпионов.

«ЦСКА — слаженная команда. Считаю, что у нее есть шансы на выход из группы и она всерьез может побороться за выход в плей-офф главного еврокубка. У москвичей хорошая атака и качественная средняя линия, поэтому, думаю, они сегодня победили абсолютно заслуженно, — заметил фон Балльмос.

— В целом очень трудно было играть при подобной дождливой погоде. Наверное, это стало главной причиной того, что мы мало времени контролировали мяч.