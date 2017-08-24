Аншлаг ожидается на матче «Александрии» и БАТЭ в плей-офф Лиги Европы

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По информации украинского клуба, все билеты на трибуны стадиона «Ника», вмещающего 7 тыс. зрителей, проданы. Понятно, что подавляющее большинство фанатов будет яростно болеть за украинских футболистов, но и у борисовчан будет своя группа поддержки. Однако поддержка болельщиков дело хорошее, но в любом случае футболистам БАТЭ придется рассчитывать на себя. После домашней ничьей недельной давности (1:1) команде Александра Ермаковича отступать некуда — борисовчанам нужно обязательно забить гол, а вот хозяев для общей победы по сумме двух встреч и выхода в группу Лиги Европы устроит и ничья 0:0. Так что игра, которая начнется в 20.00, будет очень интересной и напряженной. Судить ее будет бригада арбитров из Чехии во главе с рефери ФИФА Мирославом Зелинкой.

Чешские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и «Александрии» в Лиге ЕвропыГлавным судьей встречи, которая пройдет 24 августа на александрийском стадионе «Ника», будет 36-летний рефери ФИФА Мирослав Зелинка.