Хюттер: ЦСКА в течение всего ответного матча с «Янг Бойз» в ЛЧ был лучшей командой
МОСКВА, 24 авг —
Р-Спорт. Московский ЦСКА на протяжении всего ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» был лучшей командой, армейцы задавали темп игры и имели преимущество, заявил главный тренер швейцарского футбольного клуба Адольф Хюттер.
В среду в Москве ЦСКА победил со счетом 2:0 швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче раунда
«Я присоединяюсь к поздравлению в адрес наших соперников с заслуженной победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Мы надеялись, что нам удастся навязать атакующую игру армейцам и тем самым заставить их защиту ошибаться. ЦСКА в течение всех 90 минут был лучшей командой, и нам не удалось даже за счет длинных передач нагнетать напряжение в штрафной», — сказал Хюттер, чьи слова приводятся в официальном канале ЦСКА в Youtube.
«ЦСКА задавал темп игры в этом матче и имел преимущество. У нас в начале игры было несколько шансов в контратаках, которые мы, к сожалению, не использовали», — добавил он.
При этом главный тренер «Янг Бойз» отметил, что в первой игре ЦСКА повезло, и подчеркнул, что армейскую команду нельзя назвать «машиной».
«Победа армейцев в первой игре была для них счастливой случайностью. Если бы мы иначе сыграли в Берне, то и здесь была бы другая картина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter