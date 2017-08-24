Хюттер: ЦСКА в течение всего ответного матча с «Янг Бойз» в ЛЧ был лучшей командой

В среду в Москве ЦСКА победил со счетом 2:0 швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух игр пробился в групповой этап турнира. Первая встреча, прошедшая в Берне 15 августа, также завершилась победой армейцев — 1:0.

«Я присоединяюсь к поздравлению в адрес наших соперников с заслуженной победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Мы надеялись, что нам удастся навязать атакующую игру армейцам и тем самым заставить их защиту ошибаться. ЦСКА в течение всех 90 минут был лучшей командой, и нам не удалось даже за счет длинных передач нагнетать напряжение в штрафной», — сказал Хюттер, чьи слова приводятся в официальном канале ЦСКА в Youtube.

«ЦСКА задавал темп игры в этом матче и имел преимущество. У нас в начале игры было несколько шансов в контратаках, которые мы, к сожалению, не использовали», — добавил он.

При этом главный тренер «Янг Бойз» отметил, что в первой игре ЦСКА повезло, и подчеркнул, что армейскую команду нельзя назвать «машиной».