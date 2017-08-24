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24 августа 2017, 9:19 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Хюттер: ЦСКА в течение всего ответного матча с «Янг Бойз» в ЛЧ был лучшей командой

МОСКВА, 24 авг — Р-Спорт. Московский ЦСКА на протяжении всего ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» был лучшей командой, армейцы задавали темп игры и имели преимущество, заявил главный тренер швейцарского футбольного клуба Адольф Хюттер.

В среду в Москве ЦСКА победил со счетом 2:0 швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и по сумме двух игр пробился в групповой этап турнира. Первая встреча, прошедшая в Берне 15 августа, также завершилась победой армейцев — 1:0.

«Я присоединяюсь к поздравлению в адрес наших соперников с заслуженной победой и выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Мы надеялись, что нам удастся навязать атакующую игру армейцам и тем самым заставить их защиту ошибаться. ЦСКА в течение всех 90 минут был лучшей командой, и нам не удалось даже за счет длинных передач нагнетать напряжение в штрафной», — сказал Хюттер, чьи слова приводятся в официальном канале ЦСКА в Youtube.

«ЦСКА задавал темп игры в этом матче и имел преимущество. У нас в начале игры было несколько шансов в контратаках, которые мы, к сожалению, не использовали», — добавил он.

При этом главный тренер «Янг Бойз» отметил, что в первой игре ЦСКА повезло, и подчеркнул, что армейскую команду нельзя назвать «машиной».

«Победа армейцев в первой игре была для них счастливой случайностью. Если бы мы иначе сыграли в Берне, то и здесь была бы другая картина. Все-таки ЦСКА — это не машина. Это команда, которая очень хорошо сыграна, очень хорошо подготовлена в техническом и физическом планах», — заявил Хюттер.

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Новости Еврокубков

На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок, что может положительно сказаться на трансферной политике клуба.
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