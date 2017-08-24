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24 августа 2017, 8:56 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок, что может положительно сказаться на трансферной политике клуба.

Игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов (слева) и игрок ФК Янг Бойз Лорис Бенито в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/18 между ПФК ЦСКА (Россия Москва) и ФК Янг Бойз (Швейцария Берн). Увеличить
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Встреча, которая прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Команда Виктора Гончаренко с первых минут захватила игровое и территориальное преимущество и смогла воплотить его на 45-й минуте — свой первый гол в еврокубках забил 26-летний крайний защитник Георгий Щенников. Во второй половине игры швейцарская команда «раскрылась», отчего у ЦСКА стало появляться еще больше моментов. Итоговый результат на 64-й минуте установил полузащитник Алан Дзагоев.

Заслуженность победы и успеха в двухматчевом противостоянии признали после встречи главные тренеры команд. «Мы понимали, что сопернику остается рассчитывать на активную игру в начале встречи, но мы это предвидели и сами начали мощно, чем выбили почву из-под ног у соперника. А сами создали много моментов, так что заслужили выход в группу», — пояснил Гончаренко. Главный тренер швейцарской команды Адольф Хюттер в то же время отметил, что итог противостояния мог быть иным, не пропусти команда в первой игре автогол.

Таким образом, ЦСКА примет участие на групповом этапе Лиги чемпионов в пятый раз подряд. «Это серьезное достижение, особенно для российского клуба, поэтому горды командой, тренерским штабом, — отметил после встречи генеральный директор армейцев Роман Бабаев. — Задачу выполнили, поэтому надеюсь, что в группе тоже сложится хорошо».

ЦСКА рассчитывает на усиление

Выход в групповой этап турнира принесет ЦСКА минимум €15 млн. Если бы армейцы не прошли «Янг Бойз» и выступили в группе Лиги Европы, эта сумма уменьшилась бы примерно на €10 млн. Это позволяет поклонникам ЦСКА надеяться, что клуб все-таки усилит состав до закрытия трансферного окна. Пока армейцы не приобрели еще ни одного игрока, при этом команду покинули Зоран Тошич, Сергей Чепчугов, Кирилл Панченко, в аренды отправились Никита Чернов, Дмитрий Ефремов, Сергей Ткачев и Константин Базелюк.

Неслучайно после встречи Бабаев впервые в межсезонье прокомментировал интерес к конкретному игроку — полузащитнику бразильского «Флуминенсе» Венделу. «Нам очень хотелось бы заполучить новичка, мы каждый день проводим совещания с селекционным отделом, но пока варианта, который был бы приемлем, не представилось. Но я все равно не теряю надежды, до конца трансферного окна есть еще время, поэтому будем надеяться», — отметил он.

Рассчитывать на благосклонность жребия не стоит

При жеребьевке группового этапа ЦСКА будет в четвертой корзине, а значит, получит трех соперников, которые на бумаге являются более мастеровитыми. «Сейчас мы уже прикидываем какие-то варианты, хотя понимаем, что, находясь в четвертой корзине, рассчитывать на благосклонность жребия не приходится», — признал Бабаев.

В то же время Гончаренко заявил, что не видит поводов опасаться жребия. «ЦСКА был и в первой корзине, а в итоге оказывался на четвертом месте, так что давайте не будем загадывать. Зачем пробиваться через такое сито, а потом бояться? У нас игроки, которые выигрывали Кубок УЕФА, провели столько матчей в Лиге чемпионов и на уровне сборных», — заметил специалист.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет в четверг, начало — 19:00 мск.

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