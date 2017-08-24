«Вера непоколебима»: «Зенит» дома встретится с «Утрехтом» в матче Лиги Европы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты петербургского «Зенита» в четверг проведут ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом». Встреча пройдет на стадионе на Крестовском острове и начнется в 20:00 (мск). Первая игра соперников в Нидерландах завершилась победой «Утрехта» со счетом 1:0. Голландский клуб является последней преградой для «сине-бело-голубых» на пути в групповой турнир Лиги Европы.
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«Зенит» настраивается отыграть гандикап
Футболистам «Зенита» необходимо одержать победу с разницей в два мяча для того, чтобы пройти «Утрехт». В Нидерландах команда Роберто Манчини потерпела поражение с минимальным счетом, но соперник мог рассчитывать на крупную победу. «Сине-бело-голубые» должны благодарить голкипера Андрея Лунева, который не раз выручал «Зенит» после опаснейших ударов игроков голландского клуба. Итоговый счет 0:1 на выезде должен был несильно расстроить болельщиков «Зенита», поскольку все могло закончиться гораздо хуже.
Президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко заявил корреспонденту «Р-Спорт», что верит в итоговый успех российского клуба. «Что касается «Утрехта», вы знаете, у меня вера есть (в выход в групповой этап), она непоколебима. Футбол есть футбол. Мы будем двигаться вперед, для этого у нас все возможности есть, — сказал Фурсенко по телефону. — Я вас уверяю, что на матч с голландцами уже во вторник будут все билеты проданы. Для нас поддержка болельщиков является основополагающей. Будем все вместе завоевывать победу над «Утрехтом».
«Зенит» уже проигрывал на данной стадии Лиги Европы в 2009 году. Тогда настроение российскому клубу испортил скромный португальский «Насьонал». Восемь лет назад «сине-бело-голубые» также проиграли с разницей в один мяч на выезде в Фуншале (3:4), после чего не смогли переиграть португальский клуб на «Петровском» (1:1). В результате команда, которой руководил Анатолий Давыдов, осталась без еврокубкового турнира. «Зенит» в Утрехте не сумел поразить ворота соперника, поэтому теперь вынужден будет отвечать на возможный забитый мяч голландским клубом сразу тремя.
Дзюба готов сыграть с «Утрехтом»
Потерявший место в основном составе «Зенита» при тренере Манчини нападающий Артем Дзюба накануне провел тренировку вместе с командой на базе в Удельном парке и, по словам итальянского специалиста, готов сыграть в четверг. То же самое касается и хавбека Олега Шатова, который, так же как и Дзюба, пропустил матч чемпионата России с пермским «Амкаром» (1:0) в воскресенье. Не смогут помочь клубу из Петербурга фланговые игроки Александр Анюков и Юрий Жирков, которые не успели оправиться от травм.
Главной надеждой команды Манчини в атаке должен стать Александр Кокорин, который забил в пяти турах чемпионата России кряду и находится в боевой форме. «Зениту» в матче с «Утрехтом» смогут помочь четыре аргентинских легионера: Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси, Леандро Паредес и Матиас Краневиттер, который крайне неудачно провел игру в Нидерландах. Еще один новичок «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони сможет наблюдать за игрой лишь со стороны — Манчини в среду отметил, что дебют аргентинца может состояться в матче РФПЛ с «Ростовом» в ближайшее воскресенье.
Эманюэлсон хочет вновь огорчить «Зенит»
Хавбек «Утрехта» Урби Эманюэлсон уже забивал «Зениту» в
«Если сравнивать тот “Зенит” и этот, то раньше было больше известных имен в составе команды. Но и сейчас команда сильна, лидирует в чемпионате России. Хочу ли я вновь забить “Зениту”? Этого мы и хотим, как показали в предыдущих матчах. Мы достаточно сильны, чтобы создавать голевые моменты у ворот “Зенита”. Надеюсь, что один из них приведет к голу, — сказал Эманюэлсон журналистам. — Нам важно не бояться, надеюсь, что мы покажем достойную игру».
Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг выразил мнение, что для прохода в групповой турнир его команде необходимо забить один мяч на Крестовском острове. На вопрос, считает ли он комфортным задел в один мяч перед ответной встречей, тен Хаг ответил: «Нам будет достаточно забить один гол завтра».
«Состав «Утрехта» оптимальный и настроен на результат. Этот состав достаточно натренирован, верит в себя, имеет командный дух и готов реализовать возможности
Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро. Лайнсменами назначены Хуан Юсте и Абраам Альварес Кантон, резервным рефери — Сантьяго Хайме.
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