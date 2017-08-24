Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

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Состав первой корзины стал известен еще в мае, когда определились победители восьми сильнейших (согласно рейтингу Союза европейский футбольных ассоциаций) национальных чемпионатов. Будут «посеяны» в первой корзине и не сыграют друг с другом следующие клубы: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Монако» (чемпионат Франции), «Бенфика» (Португалия), «Спартак» (Россия) и «Шахтер» (Украина).

Во второй корзине окажутся «Барселона», «Атлетико», «Севилья» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Боруссия», (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Франция) и «Порту» (Португалия).

В третьей корзине будут «Наполи», «Рома» (оба — Италия), «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (оба — Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция).

Состав четвертой корзины: ЦСКА (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Марибор» (Словения), «Лейпциг» (Германия), «Карабах» (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), «Спортинг» (Португалия).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако. 32 команды будут разбиты на восемь групп. В 1/8 финала выйдут по два лучших клуба из каждой группы, третьи команды сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.