Перед важнейшим со стратегической точки зрения матчем весны — а кто скажет, что это не так? — главный тренер и капитан ЦСКА обратились с просьбой к болельщикам — обеспечить команде соответствующую статусу встречи поддержку. Повышенной явке на «ВЭБ Арену» воспротивилась погода. Страшной силы ливень привёл к транспортному коллапсу на столичных дорогах, подзабытому автомобилистами за три месяца отпускного периода. К окончанию рабочего дня Москва встала в 8−9-балльных пробках, которые рассасывались до позднего вечера. Какую-то долю потенциальной аудитории игра на 3-й Песчаной по этой причине явно потеряла. Искренний респект тем, кто, презрев непогоду, всё-таки пришли на трибуны. Поболели они за красно-синих от души — за себя и за тех парней, не дошедших или не доехавших до стадиона.

Естественное в такой ситуации стремление отблагодарить своих самых преданных поклонников гармонично совпало с тактическим планом «армейцев» — подавить противника собственной активностью. Показать, что и ЦСКА умеет доминировать и нападать — в Берне у «Янг Бойз» могли возникнуть сомнения в этом. В российской столице ребята Ади Хюттера почувствовали себя в шкуре москвичей недельной давности — то же яростное давление на всех направлениях, неослабевающий прессинг и интенсивная бомбардировка ворот — навесами, прострелами, ударами.



Если в хозяйской раздевалке не звучал затасканный штамп «быстрый гол», подспудно игроки держали его в уме. Поведение на поле прямо и косвенно на это указывало. Хозяева со старта организовали такую осаду вражеской крепости, какие обычно в концовках случаются. Есть в футболе такое выражение — не знали, куда бежать. Так вот, применительно к «молодым мальчикам» из Берна оно носило отнюдь не фигуральный характер. Потеряв мяч на чужой половине, «армейцы» моментально вступали в отбор — и, как правило, возвращали его себе. В дебюте даже обычный переход через центральную линию поля уже представлялся успехом для швейцарцев.



Методы достижения цели красно-синие избрали сообразные климатическим условиям. По такой погоде — а лить с неба не прекращало все 90 минут — опасность дальних ударов автоматически и серьёзно повышается. Скользнёт мяч по мокрому газону перед носом у вратаря — и пиши пропало. И ЦСКА стрелял — методично, кучно. В первом тайме к цели примерялись, а кое-кто и не по разу, Витиньо, Головин, Дзагоев. Но только на дальнобойной артиллерии красно-синяя армия не зацикливалась. В постоянном напряжении держал Нуху с фон Бергеном Чалов. Молодой нападающий исправно открывался под передачи партнёров — только завершение хромало: то защитники «съедят», то вратарь вовремя на перехват выскочит.

В гол ощутимое территориальное превосходство до перерыва ЦСКА всё-таки конвертировал. Что более забавно в этой ситуации — очередной успех ещё недавно совершенно «незабивного» Щенникова или нечаянная скидка на Георгия бедняги Нуху (вы же помните, кто совершил анекдотичный «самострел» в Берне?), не возьмусь утверждать. Да и надо ли? Оба факта по-своему примечательны. Как и то обстоятельство, что отличился наш защитник спустя неполную неделю после рождения второго ребёнка — дочери Ульяны. В этот момент предматчевый призыв фан-трибуны «Жора, давай ещё двойню» приобрёл дополнительный подтекст — ведь точных ударов в текущем сезоне у него до сих пор было столько же, сколько и детей…

Промежуточный счёт на табло и статистика (7:0 по попаданиям в створ) в полной мере подтвердили вторничный настрой Виктора Гончаренко. Запираться на все засовы у своих ворот и любой ценой оберегать добытое на выезде минимальное преимущество ЦСКА не собирался — и не стал.