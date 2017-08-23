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23 августа 2017, 23:49 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА победил «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом «Янг Бойз» со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.

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В составе ЦСКА на 45-й минуте отличился Георгий Щенников, для которого этот гол стал первым в еврокубках. Ранее в сезоне 26-летний левый защитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, забил свой первый гол в рамках чемпионатов России. Удвоил преимущество армейцев Алан Дзагоев (64). Нападающий Тимур Жамалетдинов, вышедший на замену во втором тайме, дебютировал в еврокубках.

Матч против «Янг Бойз» стал 100-м для Алексея Березуцкого в еврокубках. В активе 35-летнего защитника ЦСКА 66 матчей в Лиге чемпионов, 33 — в Кубке УЕФА и Лиге Европы и один матч в Суперкубке УЕФА.

Первая встреча между командами также завершилась победой российского клуба — 1:0.

ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 24 августа в Монако. «Янг Бойз» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

23.08.2017 21:45 Зрители 15560 4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15 Арена ЦСКА
ЦСКА 2:0 Янг Бойз
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Ади Хюттер
Голы
45′ Георгий Щенников 42
64′ Алан Дзагоев (Виктор Винисиус Витинью, Мариу Фернандес) 10
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
60′ Алексей Березуцкий 6
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
Александр Головин 17
Понтус Вернблум 3
48′ 68′ Алан Дзагоев 10
Бибрас Натхо 66
90′ Виктор Винисиус Витинью 11
Сергей Игнашевич 4
74′ Федор Чалов 63
Тимур Жамалетдинов 75
26 Давид фон Балльмоос
43 Кевин Мбабу
5 Стив фон Берген (к)
24 Касим Нуху 79′
7 Миралем Сулеймани
6 Леонардо Бертоне
35 Секу Саного
17 Роже Ассале 50′
18 Жан-Пьер Нсаме
80 Лорис Бенито 74′
29 Жордан Лотомба
10 Йорик Раве 73′
16 Кристиан Фасснахт
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 3
6 Угловые 9
2 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Боковой судья Поликронис Костарас (Греция)
Боковой судья Лазарос Димитриадис (Греция)
Обозначения
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Новости Еврокубков

Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Определились составы корзин при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 23 августа. В среду завершились последние матчи раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового этапа, а также их «посев» при жеребьевке.
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