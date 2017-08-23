ЦСКА победил «Янг Бойз» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом «Янг Бойз» со счетом 2:0 в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов и вышел в групповой этап турнира.
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В составе ЦСКА на 45-й минуте отличился Георгий Щенников, для которого этот гол стал первым в еврокубках. Ранее в сезоне 26-летний левый защитник, выступающий за ЦСКА с 2008 года, забил свой первый гол в рамках чемпионатов России. Удвоил преимущество армейцев Алан Дзагоев (64). Нападающий Тимур Жамалетдинов, вышедший на замену во втором тайме, дебютировал в еврокубках.
Матч против «Янг Бойз» стал 100-м для Алексея Березуцкого в еврокубках. В активе 35-летнего защитника ЦСКА 66 матчей в Лиге чемпионов, 33 — в Кубке УЕФА и Лиге Европы и один матч в Суперкубке УЕФА.
Первая встреча между командами также завершилась победой российского клуба — 1:0.
ЦСКА попадет в четвертую корзину при жеребьевке группового раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 24 августа в Монако. «Янг Бойз» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
23.08.2017 21:45
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4-й отборочный раунд: 4-й отборочный раунд. Турнир 15
ТАСС, 23 августа. В среду завершились последние матчи раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники группового этапа, а также их «посев» при жеребьевке.