Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА в ответном матче ЛЧ с «Янг Бойз»

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Встреча состоится в среду на «Арене ЦСКА» в Москве и начнется в 21:45 мск. Последние два матча в чемпионате России Чалов не попадал в стартовый состав ЦСКА, однако с первых минут играл в первой встрече с «Янг Бойз» 15 августа, которая закончилась победой команды Виктора Ганчаренко со счетом 1:0.

По сравнению с первым матчем с «Янг Бойз» в стартовом составе ЦСКА произошла только одна замена: защитник Алексей Березуцкий занял позицию в центре обороны вместо Сергея Игнашевича.

Полностью состав ЦСКА на предстоящую игру выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Федор Чалов.