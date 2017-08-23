Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА в ответном матче ЛЧ с «Янг Бойз»
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов начнет с первых минут ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со швейцарским футбольным клубом «Янг Бойз», сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
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Встреча состоится в среду на «Арене ЦСКА» в Москве и начнется в 21:45 мск. Последние два матча в чемпионате России Чалов не попадал в стартовый состав ЦСКА, однако с первых минут играл в первой встрече с «Янг Бойз» 15 августа, которая закончилась победой команды Виктора Ганчаренко со счетом 1:0.
По сравнению с первым матчем с «Янг Бойз» в стартовом составе ЦСКА произошла только одна замена: защитник Алексей Березуцкий занял позицию в центре обороны вместо Сергея Игнашевича.
Полностью состав ЦСКА на предстоящую игру выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Федор Чалов.
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