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23 августа 2017, 21:35 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА в ответном матче ЛЧ с «Янг Бойз»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов начнет с первых минут ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со швейцарским футбольным клубом «Янг Бойз», сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов начнет с первых минут ответный матч раунда <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги чемпионов со швейцарским футбольным клубом <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> сообщается в официальном <span class=error>микроблоге</span> армейцев в Twitter. Увеличить
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Встреча состоится в среду на «Арене ЦСКА» в Москве и начнется в 21:45 мск. Последние два матча в чемпионате России Чалов не попадал в стартовый состав ЦСКА, однако с первых минут играл в первой встрече с «Янг Бойз» 15 августа, которая закончилась победой команды Виктора Ганчаренко со счетом 1:0.

По сравнению с первым матчем с «Янг Бойз» в стартовом составе ЦСКА произошла только одна замена: защитник Алексей Березуцкий занял позицию в центре обороны вместо Сергея Игнашевича.

Полностью состав ЦСКА на предстоящую игру выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (вратарь), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Александр Головин, Витиньо, Федор Чалов.
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