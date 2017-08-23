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Аналитики букмекерских контор оценили шансы голкипера отстоять четвёртую встречу на ноль в ответной игре против «Янг Бойз».

Шансы Акинфеева не пропустить оцениваются коэффициентом 2.56 (37% вероятности). На то, что «Янг Бойз» сумеет забить «армейцам», предлагается поставить за 1.51 (63%).

Матч ЦСКА — «Янг Бойз» состоится 23 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 21:45. Первая встреча, проходившая в Берне, завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.

Напомним, Игорь Акинфеев является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству матчей подряд, в которых он пропускал голы. Голкипер прервал свою серию 25 июля в матче с греческим АЕК. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.



В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2006/07 Акинфеев пропустил в двух матчах кряду. В следующем сезоне он сыграл в трёх матчах, пропуская в каждом. Серия продолжилась в сезоне-2009/10, в котором ЦСКА провёл 10 матчей, пропуская минимум по голу в каждой игре. Ещё шесть матчей серии состоялось в сезоне-2013/14, шесть — в сезоне-2014/15, 10 — в позапрошлом и шесть — в прошлом.