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23 августа 2017, 17:57 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Шансы Акинфеева продлить сухую серию в Лиге чемпионов — 37%, считают букмекеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропускал уже в трёх матчах Лиги чемпионов.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не пропускал уже в трёх матчах Лиги чемпионов. Увеличить
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Аналитики букмекерских контор оценили шансы голкипера отстоять четвёртую встречу на ноль в ответной игре против «Янг Бойз».

Шансы Акинфеева не пропустить оцениваются коэффициентом 2.56 (37% вероятности). На то, что «Янг Бойз» сумеет забить «армейцам», предлагается поставить за 1.51 (63%).

Матч ЦСКА — «Янг Бойз» состоится 23 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 21:45. Первая встреча, проходившая в Берне, завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0.

Напомним, Игорь Акинфеев является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству матчей подряд, в которых он пропускал голы. Голкипер прервал свою серию 25 июля в матче с греческим АЕК. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах ЛЧ подряд — это антирекорд турнира.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2006/07 Акинфеев пропустил в двух матчах кряду. В следующем сезоне он сыграл в трёх матчах, пропуская в каждом. Серия продолжилась в сезоне-2009/10, в котором ЦСКА провёл 10 матчей, пропуская минимум по голу в каждой игре. Ещё шесть матчей серии состоялось в сезоне-2013/14, шесть — в сезоне-2014/15, 10 — в позапрошлом и шесть — в прошлом.

Отметим, что некоторые сайты ведут статистику антирекорда Акинфеева только с учётом матчей групповой стадии и плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому если не брать в расчёт матчи квалификации ЛЧ, то антирекордная серия Акинфеева продолжается и насчитывает 39 игр.

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