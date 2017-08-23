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23 августа 2017, 16:43 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Новичок «Зенита» Ригони пропустит матч с «Утрехтом», но сможет сыграть против «Ростова»

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони не был заявлен на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом», но сможет сыграть в предстоящем туре чемпионата России с «Ростовом». Об этом ТАСС сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

В среду «Зенит» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним Ригони. Матч с «Утрехтом» состоится в четверг в Санкт-Петербурге, а игра с «Ростовом» — в воскресенье там же.

«Ригони завтра не сможет сыграть, потому что не был заявлен на плей-офф. Но он сможет выйти на поле в игре с «Ростовом», — сказал Фурсенко.

По его словам, сейчас матч с «Утрехтом» является для «Зенита» самым важным. «Для команды самый важный матч — следующий, в этом плане можно сказать, что таким является игра с “Утрехтом”. В этом логика тренера, он много чего решает, и мы верим, что у нас все будет хорошо. А так встреча со “Спартаком” тоже была очень важная», — отметил президент «Зенита».

Первую игру с «Утрехтом», которая прошла в Нидерландах, санкт-петербургский клуб проиграл со счетом 0:1. По итогам ответного матча определится, кто сможет принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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