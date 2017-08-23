Новичок «Зенита» Ригони пропустит матч с «Утрехтом», но сможет сыграть против «Ростова»
МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони не был заявлен на матчи раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом», но сможет сыграть в предстоящем туре чемпионата России с «Ростовом». Об этом ТАСС сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.
В среду «Зенит» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 24-летним Ригони. Матч с «Утрехтом» состоится в четверг в
«Ригони завтра не сможет сыграть, потому что не был заявлен на
По его словам, сейчас матч с «Утрехтом» является для «Зенита» самым важным. «Для команды самый важный матч — следующий, в этом плане можно сказать, что таким является игра с “Утрехтом”. В этом логика тренера, он много чего решает, и мы верим, что у нас все будет хорошо. А так встреча со “Спартаком” тоже была очень важная», — отметил президент «Зенита».
Первую игру с «Утрехтом», которая прошла в Нидерландах,
После семи туров чемпионата России сезона-2017/18 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
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