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23 августа 2017, 16:28 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Тренер: «Црвена Звезда» сделает все возможное в матче плей-офф ЛЕ против «Краснодара»

ТАСС, 23 августа. Сербская «Црвена Звезда» сделает все от нее зависящее в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против российского клуба «Краснодар», но соперник располагает качественными футболистами, каждая деталь может изменить игру. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.

По словам Владана Милоевича главное для сербского клуба — сохранять концентрацию с первой и до последней минуты. Увеличить
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Первый матч состоялся в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2.

«Я уже несколько раз говорил, что “Краснодар” — это очень серьезный соперник, — сказал тренер. — Мы готовы, мы тренируемся, ребята максимально сконцентрированы и сделают все возможное. Это единственное, что мы можем обещать, мы хотим пройти дальше. Но каждая деталь может изменить игру и стать решающей».

«Главное для нас — сохранять концентрацию с первой и до последней минуты. Я прошу игроков показать любовь к клубу в действии, а не на словах, причем с самого начала встречи», — добавил Милоевич.

Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.

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Новичок «Зенита» Ригони пропустит матч с «Утрехтом», но сможет сыграть против «Ростова»

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони не был заявлен на матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом», но сможет сыграть в предстоящем туре чемпионата России с «Ростовом». Об этом ТАСС сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.
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