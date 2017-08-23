Тренер: «Црвена Звезда» сделает все возможное в матче плей-офф ЛЕ против «Краснодара»
ТАСС, 23 августа. Сербская «Црвена Звезда» сделает все от нее зависящее в ответном матче раунда
плей-офф квалификации Лиги Европы против российского клуба «Краснодар», но соперник располагает качественными футболистами, каждая деталь может изменить игру. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.
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Первый матч состоялся в Краснодаре 17 августа, российская команда победила со счетом 3:2.
«Я уже несколько раз говорил, что “Краснодар” — это очень серьезный соперник, — сказал тренер. — Мы готовы, мы тренируемся, ребята максимально сконцентрированы и сделают все возможное. Это единственное, что мы можем обещать, мы хотим пройти дальше. Но каждая деталь может изменить игру и стать решающей».
«Главное для нас — сохранять концентрацию с первой и до последней минуты. Я прошу игроков показать любовь к клубу в действии, а не на словах, причем с самого начала встречи», — добавил Милоевич.
Ответный матч пройдет 24 августа в Сербии. Победитель двухматчевого противостояния выступит в групповом турнире второго по значимости еврокубка.
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