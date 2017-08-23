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За основу сегодняшнего рейтинга был взят показатель Instat Index, который в себя включает все статистические данные футболистов.

Итак, лучшим по этому показателю стал полузащитник Серикжан Мужиков. «Семерка» «Астаны» нанес 5 ударов по воротам соперника, а также отдал 35 передач, показав 89% точности. Ну и на счету Мужикова гол в ворота Крейга Гордона.

На втором месте автор дубля в ворота «Селтика» Патрик Твумаси. Ганец нанес 6 ударов, 4 из которых стали точными, а также стал главной целью передач партнеров, получив 37 пасов.

Тройку сильнейших матча замкнул полузащитник шотландцев Оливье Нчам. Из состава же столичной команды на третьем месте расположился Дмитрий Шомко, отдавший 41 передачу, одна из которых на Патрика Твумаси стала голевой, а также совершил 8 перехватов мяча.

ТОП-5 матча по показателю Instat Index:

1. Серикжан Мужиков 380

2. Патрик Твумаси 352

3. Оливье Нчам 303

4. Дмитрий Шомко 295

5. Скот Браун 292.