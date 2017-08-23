Манчини: Дзюба готов сыграть за ФК «Зенит» и с «Утрехтом», и с «Ростовом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини заявил, что нападающий Артем Дзюба готов сыграть и в матче Лиги Европы с голландским «Утрехтом», и в игре чемпионата России с «Ростовом».
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«Зенит» проведет ответную встречу
«Дзюба и Олег Шатов восстановились, тренируются, могут сыграть и завтра, и в воскресенье. Завтра мы не сможем рассчитывать на Юрия Жиркова и Александра Анюкова, а в воскресенье — посмотрим. Ничего нового по Дзюбе нет. Он готов играть и завтра, и в воскресенье», — сказал Манчини журналистам.
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