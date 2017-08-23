Манчини: Дзюба готов сыграть за ФК «Зенит» и с «Утрехтом», и с «Ростовом»

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«Зенит» проведет ответную встречу плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» в Санкт-Петербурге 24 августа, с «Ростовом» в рамках 8-го тура РФПЛ — 27 августа. Дзюба не летал вместе с командой на матч чемпионата России с «Амкаром» в Пермь.

«Дзюба и Олег Шатов восстановились, тренируются, могут сыграть и завтра, и в воскресенье. Завтра мы не сможем рассчитывать на Юрия Жиркова и Александра Анюкова, а в воскресенье — посмотрим. Ничего нового по Дзюбе нет. Он готов играть и завтра, и в воскресенье», — сказал Манчини журналистам.