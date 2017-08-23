Тренеры БАТЭ в матче Лиги Европы в Александрии рассчитывают на 20 футболистов

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Тренерский штаб борисовчан во главе с Александром Ермаковичем включил в выездной состав 20 игроков:

Футбол Лига Европы 2017/2018 4-й отборочный раунд, 24.08.2017, 20:00 -:- Александрия БАТЭ

вратари — Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.

защитники — Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;.

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;.

нападающие — Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.

В домашнем поединке 17 августа борисовчане вышли вперед на 8-й минуте после гола Мирко Иванича, но вскоре гости сравняли счет, и встреча завершилась вничью — 1:1. Чемпионам Беларуси предстоит приложить максимум усилий 24 августа, чтобы победить по сумме двух встреч и пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Матч на александрийском стадионе «Ника» начнется в 20.00.