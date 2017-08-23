ЦСКА проверят на живучесть
Московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет в ответной встрече швейцарский «Янг Бойз» в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов. После минимальной выездной победы благодаря глупому автоголу соперника в добавленное время армейцам нужно не растерять добытый перевес.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСКА (Россия) — «Янг Бойз» (Швейцария) (21.45 мск).
Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать.
ЦСКА — парадоксальная команда. Клуб в последние годы переживает непростые финансовые времена, не может толком приобретать футболистов,
И когда многолетнему основному трио оборонцев на троих больше ста лет, а их молодой партнер с пугающей регулярностью при в целом надежной игре допускает критические ляпы, это уже кажется критичным.
ЦСКА не слишком удачно выступает на групповой стадии Лиги чемпионов, но играет там из года в год,
И когда ЦСКА квалифицируется в главный еврокубок не в качестве чемпиона, каждый раз кажется, что вот
Хотя бы потому, что на решающей стадии она будет посеяна во второй корзине и получит в соперники
Но то вместо «Манчестер Юнайтед», «Байера» или «Валенсии»
И из нее могли достаться «Ницца» с «Хоффенхаймом» или, например, турецкий «Истанбулспор» с Гаэлем Клиши, Эммануэлем Адебайором и Эльеро Элиа.
Но достался швейцарский «Янг Бойз», никогда не игравший в основной стадии Лиги чемпионов. И в первом матче в Берне, где игра складывалась для
Везение? Безусловно. Но
Эта команда настолько опытна и пропитана духом победителей, что умеет выжимать максимум из минимума возможностей. Да, уже в группе этого не хватает, отсюда из «серия Акинфеева», и четвертые места из года в год в последние сезоны, но для нынешней ситуации в клубе регулярные выходы в эту стадию главного еврокубка — уже подвиг.
23 августа армейцам достаточно просто не проиграть на своем поле, и хотя задача теперь выглядит вполне решаемой и адекватной, а подопечные Гончаренко смотрятся фаворитами, расслабляться не стоит.
«Янг Бойз» — сильный клуб, который несколько лет подряд финиширует в национальном чемпионате на втором месте, а Гийом Оаро и Миралем Сулеймани еще в Берне прилично помучили
Соперники, как и специалисты, отмечают игру Игоря Акинфеева в первой встрече. Голкипер, который мимоходом начал новую серию и не пропускает уже в трех матчах квалификации ЛЧ подряд, действительно был великолепен.
Придется Игорю потрудиться и в Москве, ведь значение выездного гола очень высоко. Собственно, игра в
Потому что на каждый следующий мяч
Не стоит расслабляться ЦСКА, даже если первыми отличаться хозяева. Два года назад «Спортинг» после домашней победы со счетом 2:1 в конце первого тайма открыл счет и в Москве, но уехал домой несолоно хлебавши (1:3), проклиная судей, медведей, балалайки и водку.
Футболисты ЦСКА говорят, что восстановились после вояжа в Екатеринбург к «Уралу» (0:0) и готовы к бою. А бой «молодые парни» обещают знатный.
«Янг Бойз» на выходных тоже разошелся в национальном чемпионате нулевым миром, только играла команда Ади Хюттера, занимающая второе место после пяти туров, с лидером — «Цюрихом».
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter