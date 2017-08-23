ЦСКА проверят на живучесть

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ЦСКА (Россия) — «Янг Бойз» (Швейцария) (21.45 мск).

Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45 -:- ЦСКА Янг Бойз

ЦСКА — парадоксальная команда. Клуб в последние годы переживает непростые финансовые времена, не может толком приобретать футболистов, из-за чего его состав, мягко говоря, не становится сильнее, но становится старше.

И когда многолетнему основному трио оборонцев на троих больше ста лет, а их молодой партнер с пугающей регулярностью при в целом надежной игре допускает критические ляпы, это уже кажется критичным.

ЦСКА не слишком удачно выступает на групповой стадии Лиги чемпионов, но играет там из года в год, из-за чего страдает клубный рейтинг армейцев, который был бы выше, играй команда в Лиге Европы, где шансов было бы явно больше.

И когда ЦСКА квалифицируется в главный еврокубок не в качестве чемпиона, каждый раз кажется, что вот теперь-то до группы команда раньше Леонида Слуцкого, а теперь Виктора Гончаренко точно не доберется.

Хотя бы потому, что на решающей стадии она будет посеяна во второй корзине и получит в соперники кого-то очень неприятного из Англии, Испании, Германии или Франции…

Но то вместо «Манчестер Юнайтед», «Байера» или «Валенсии» красно-синие получают «в подарок» лиссабонский «Спортинг» и драматично проходят его и попадают в группу, то, как в этом году, команды с лучшим рейтингом одна за другой выбывают в третьем раунде, и ЦСКА оказывается при жеребьевке четвертого в первой корзине.

И из нее могли достаться «Ницца» с «Хоффенхаймом» или, например, турецкий «Истанбулспор» с Гаэлем Клиши, Эммануэлем Адебайором и Эльеро Элиа.

Но достался швейцарский «Янг Бойз», никогда не игравший в основной стадии Лиги чемпионов. И в первом матче в Берне, где игра складывалась для вице-чемпионов России очень тяжело, все решил абсолютно нелепый автогол хозяев в добавленное время, когда ничего не предвещало подобного развития событий.

Везение? Безусловно. Но дело-то в том, что ЦСКА иллюстрирует избитую спортивную поговорку — «везет тому, кто везет».

Эта команда настолько опытна и пропитана духом победителей, что умеет выжимать максимум из минимума возможностей. Да, уже в группе этого не хватает, отсюда из «серия Акинфеева», и четвертые места из года в год в последние сезоны, но для нынешней ситуации в клубе регулярные выходы в эту стадию главного еврокубка — уже подвиг.

23 августа армейцам достаточно просто не проиграть на своем поле, и хотя задача теперь выглядит вполне решаемой и адекватной, а подопечные Гончаренко смотрятся фаворитами, расслабляться не стоит.

«Янг Бойз» — сильный клуб, который несколько лет подряд финиширует в национальном чемпионате на втором месте, а Гийом Оаро и Миралем Сулеймани еще в Берне прилично помучили красно-синих.

Соперники, как и специалисты, отмечают игру Игоря Акинфеева в первой встрече. Голкипер, который мимоходом начал новую серию и не пропускает уже в трех матчах квалификации ЛЧ подряд, действительно был великолепен.

Придется Игорю потрудиться и в Москве, ведь значение выездного гола очень высоко. Собственно, игра в какой-то мере и будет до гола — если «Янг Бойз» откроет счет, то шансы не просто уравняются, а именно гости превратятся в фаворитов.

Потому что на каждый следующий мяч желто-черных армейцам нужно будет отвечать уже двумя своими.

Не стоит расслабляться ЦСКА, даже если первыми отличаться хозяева. Два года назад «Спортинг» после домашней победы со счетом 2:1 в конце первого тайма открыл счет и в Москве, но уехал домой несолоно хлебавши (1:3), проклиная судей, медведей, балалайки и водку.

Футболисты ЦСКА говорят, что восстановились после вояжа в Екатеринбург к «Уралу» (0:0) и готовы к бою. А бой «молодые парни» обещают знатный.

«Янг Бойз» на выходных тоже разошелся в национальном чемпионате нулевым миром, только играла команда Ади Хюттера, занимающая второе место после пяти туров, с лидером — «Цюрихом».

Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.