«Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане — быть!», — написал пресс-секретарь ФФК в своем твиттере.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 22.08.2017, 18:30 4:3 Астана Селтик

Стоит отметить, что «Астана» после разгромного поражения от «Селтика» в Глазго со счетом 0:5 одержала домашнюю победу — 4:3, причем введя в счете 4:1. Видео голов можно посмотреть здесь. Теперь казахстанский клуб продолжит выступление в группе Лиги Европы.

Напомним, что Куат Хамитов после крупного поражения «Астаны» от «Селтика» предложил запретить футбол в Казахстане. А после в интервью Vesti.kz рассказал, что на месте футболистов бросил бы спорт. Еще через некоторое время он опубликовал на своей странице в инстаграм «последний» пост про казахстанский футбол, где заявил следующее: «Выделяйте хоть миллиард долларов в год, наши никогда не будут играть на ЧМ».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане - быть! <a href="https://t.co/MhR9aMSo8u">pic.twitter.com/MhR9aMSo8u</a></p>— Ербол Каиров (@kairov_erbol) <a href="https://twitter.com/kairov_erbol/status/900099553902432257">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>