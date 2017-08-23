Пресс-секретарь ФФК: Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане — быть!
Пресс-секретарь Федерации футбола Казахстана Ербол Каиров после победы «Астаны» над шотландским «Селтиком» в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов адресовал твит казахстанскому бойцу смешанных единоборств Куату «Найману» Хамитову, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане — быть!», — написал
Стоит отметить, что «Астана» после разгромного поражения от «Селтика» в Глазго со счетом 0:5 одержала домашнюю победу — 4:3, причем введя в счете 4:1. Видео голов можно посмотреть здесь. Теперь казахстанский клуб продолжит выступление в группе Лиги Европы.
Напомним, что Куат Хамитов после крупного поражения «Астаны» от «Селтика» предложил запретить футбол в Казахстане. А после в интервью Vesti.kz рассказал, что на месте футболистов бросил бы спорт. Еще через некоторое время он опубликовал на своей странице в инстаграм «последний» пост про казахстанский футбол, где заявил следующее: «Выделяйте хоть миллиард долларов в год, наши никогда не будут играть на ЧМ».
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