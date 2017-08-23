Специалист: Забей Твумаси при счете 4:1, «Селтик» бы еще больше запаниковал

«Астана» после первого матча заявляла, что постарается в ответной игре одержать победу. Отрадно, что свое слово сдержала, в очередной раз порадовав казахстанских любителей футбола хорошей игрой. Думал, что «Селтик» после 5:0 сыграет резервным составом, но по сравнению с первым матчем сделал всего одну замену. Рогич остался в запасе, хотя потом вышел на поле. Но тем более ценна эта победа «Астаны». Все же результат первой игры вышел несправедливым. Не должны были проигрывать так крупно, но получился такой черный день. Надо было умудриться проиграть, пропустив пять мячей при трех ударах по воротам.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд, 22.08.2017, 18:30 4:3 Астана Селтик

В ответной игре пропустили досадный гол до перерыва. Правда, с самого начала шотландцы показали, что не собираются отсиживаться в обороне. В первом тайме у них даже было больше моментов, чем у «Астаны». А когда повели 4:1, уже замаячила какая-то надежда на итоговый успех. Ведь создавались хорошие моменты. Просто в конце начали играть авантюрно и пропустили необязательные голы. Хорошо, что удалось удержать победу. Этим самым повысили свой авторитет и престиж казахстанского футбола. Ну, и занесли необходимые очки в свой рейтинг, — рассказал Кожабергенов.

— Забей Твумаси пятый мяч при счете 4:1, «Селтику» пришлось бы еще сложнее.

— В этом случае шотландцы еще бы больше запаниковали. И тогда нас ожидала бы невероятная концовка матча. Как бы то ни было, «Селтик» стал сильнее с приходом Брендана Роджерса. Это очень хороший тренер, добивавшийся неплохих результатов в английской премьер-лиге. Но не сказать, что и «Астана» стала слабее. Она тоже прибавила в некоторых компонентах игры. Теперь ей надо готовиться к Лиге Европы. Посмотрим какая будет жеребьевка. Думаю, «Астана» немало приятных минут подарит болельщикам. Хотелось бы, чтобы в групповой стадии Лиги Европы ей попались хорошие клубы. Ведь всегда интересно играть с сильнейшими соперниками.

— Разделяете мнение болельщиков о том, что у «Астаны» в обороне проседали Постников и Шитов, которым нужна замена?

— Это вопрос уже следующего года. Сейчас нужно имеющими ресурсами обходиться в Лиге Европы. Дай Бог, чтобы у «Астаны» центральные защитники были здоровыми и всегда играли. А так, можно только сожалеть, что Стойлов в играх с «Селтиком» не смог выставить оптимальную пару центральных защитников Аничич — Логвиненко.