Специалист: Забей Твумаси при счете 4:1, «Селтик» бы еще больше запаниковал
Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов прокомментировал Vesti.kz исход ответного матча раунда
плей-офф Лиги чемпионов «Астана» — «Селтик».
«Астана» после первого матча заявляла, что постарается в ответной игре одержать победу. Отрадно, что свое слово сдержала, в очередной раз порадовав казахстанских любителей футбола хорошей игрой. Думал, что «Селтик» после 5:0 сыграет резервным составом, но по сравнению с первым матчем сделал всего одну замену. Рогич остался в запасе, хотя потом вышел на поле. Но тем более ценна эта победа «Астаны». Все же результат первой игры вышел несправедливым. Не должны были проигрывать так крупно, но получился такой черный день. Надо было умудриться проиграть, пропустив пять мячей при трех ударах по воротам.
В ответной игре пропустили досадный гол до перерыва. Правда, с самого начала шотландцы показали, что не собираются отсиживаться в обороне. В первом тайме у них даже было больше моментов, чем у «Астаны». А когда повели 4:1, уже замаячила
— Забей Твумаси пятый мяч при счете 4:1, «Селтику» пришлось бы еще сложнее.
— В этом случае шотландцы еще бы больше запаниковали. И тогда нас ожидала бы невероятная концовка матча. Как бы то ни было, «Селтик» стал сильнее с приходом Брендана Роджерса. Это очень хороший тренер, добивавшийся неплохих результатов в английской
— Разделяете мнение болельщиков о том, что у «Астаны» в обороне проседали Постников и Шитов, которым нужна замена?
— Это вопрос уже следующего года. Сейчас нужно имеющими ресурсами обходиться в Лиге Европы. Дай Бог, чтобы у «Астаны» центральные защитники были здоровыми и всегда играли. А так, можно только сожалеть, что Стойлов в играх с «Селтиком» не смог выставить оптимальную пару центральных защитников Аничич — Логвиненко.
Напомним, «Астана» переиграла «Селтик» (4:3) в ответной игре раунда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter