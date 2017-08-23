Гончаренко и Акинфеев обратились к болельщикам ЦСКА

— Дорогие болельщики! Вы понимаете, что матч против «Янг Бойз» для нас является ключевым для дальнейшей борьбы в Лиге чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45 -:- ЦСКА Янг Бойз

Мы рассчитываем, что на этой иге мы увидим полный стадион! Для каждого футболиста это важно, ведь поддержка придает энергии. Надеемся, что на нашей арене будет аншлаг. Также хочу пригласить всех на матч с «Ахматом». Поверьте, без вас матчи намного скучнее! Поддержите нас в этих двух встречах. Для нас они самые важные на данном этапе, — сказал Акинфеев.

— Хотелось бы, чтобы между нахождением на диване и походом на стадион все выбрали стадион! — добавил Гончаренко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2?src=hash">#Акинфеев</a> и <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE?src=hash">#Ганчаренко</a> обратились к болельщикам с призывом поддержать команду в заключительных матчах лета 2017 <a href="https://t.co/oF3wivzz7r">https://t.co/oF3wivzz7r</a></p>— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) <a href="https://twitter.com/pfc_cska/status/900065814203727872">22 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>