Патрик Твумаси возглавил список бомбардиров в квалификации Лиги чемпионов
Патрик Твумаси оформил дубль в ответном матче раунда
плей-офф Лиги чемпионов с «Селтиком», что позволило форварду «Астаны» возглавить список лучших бомбардиров нынешней квалификации турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
Правда, Патрик Твумаси делит первое место с нападающим «Селтика» Скоттом Синклейром, на счету обоих футболистов по пять забитых голов.
В двухраундовом противостоянии с казахстанским чемпионом Синклейр забил три гола. Дважды в первой игре в Глазго, и один раз в ответной встрече в столице Казахстана.
Из других статистических данных отметим, что Твумаси упрочил свое лидерство в списке самых бьющих футболистов завершающегося отборочного цикла. В его активе 16 ударов в створ ворот, пять раз бил мимо цели и четыре его «выстрела» были блокированы соперниками. И, похоже, ганца в этом компоненте уже никто не догонит.
В то же время Патрик Твумаси и Игорь Шитов вошли в десятку самых грубых игроков. Каждый из них по 12 раз нарушал правила. Больше всего фолов пока у Мохаммада Гадира («Хапоэль», Беэр-Шева) и Максима Медведева («Карабах»).
И только в последней встрече с «Астаной» команда Брендана Роджерса потерпела первое поражение в квалификационных раундах Лиги чемпионов-2017/2018, а также впервые пропустила. До этого «кельтам» удавалось держать ворота на замке в пяти матчах подряд.
В то же время «Селтик» на данный момент стал самым результативным участником отбора. На его счету 13 голов. У астанчан девять голов и по этому показателю они делят
Кроме того, «Астана» подпортила шотландцам разницу забитых и пропущенных мячей. «Селтик» не смог завершить отборочное сито на «ноль».
«Селтик» и «Астана», видимо, станут самыми бьющими командами квалификации. Сейчас шотландцы занимают первое место (109 ударов), «Астана» — второе (90). Тройку замыкает хорватская «Риека» (84).
Также «Астана» оказалась самым грубым участником квалификации. Ее игроки больше других получали предупреждения — в 19 случаях. Правда, обходились без прямого удаления.
Напомним, что «Астана» на своем поле выиграла у «Селтика» (4:3) в ответном матче раунда
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