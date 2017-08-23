Патрик Твумаси возглавил список бомбардиров в квалификации Лиги чемпионов

Правда, Патрик Твумаси делит первое место с нападающим «Селтика» Скоттом Синклейром, на счету обоих футболистов по пять забитых голов.

В двухраундовом противостоянии с казахстанским чемпионом Синклейр забил три гола. Дважды в первой игре в Глазго, и один раз в ответной встрече в столице Казахстана.

Из других статистических данных отметим, что Твумаси упрочил свое лидерство в списке самых бьющих футболистов завершающегося отборочного цикла. В его активе 16 ударов в створ ворот, пять раз бил мимо цели и четыре его «выстрела» были блокированы соперниками. И, похоже, ганца в этом компоненте уже никто не догонит.

В то же время Патрик Твумаси и Игорь Шитов вошли в десятку самых грубых игроков. Каждый из них по 12 раз нарушал правила. Больше всего фолов пока у Мохаммада Гадира («Хапоэль», Беэр-Шева) и Максима Медведева («Карабах»).

И только в последней встрече с «Астаной» команда Брендана Роджерса потерпела первое поражение в квалификационных раундах Лиги чемпионов-2017/2018, а также впервые пропустила. До этого «кельтам» удавалось держать ворота на замке в пяти матчах подряд.

В то же время «Селтик» на данный момент стал самым результативным участником отбора. На его счету 13 голов. У астанчан девять голов и по этому показателю они делят четвертое-шестое места.

Кроме того, «Астана» подпортила шотландцам разницу забитых и пропущенных мячей. «Селтик» не смог завершить отборочное сито на «ноль». Из-за четырех пропущенных мячей на «Астана Арене» «кельты» из первой четверки опустились на 36-е место. На сегодняшний день только три клуба еще не пропускали — «Спортинг», «Наполи» и ЦСКА (Москва). Но учтем, что эти команды сыграли на пять, четыре и три игры меньше соответственно.

«Селтик» и «Астана», видимо, станут самыми бьющими командами квалификации. Сейчас шотландцы занимают первое место (109 ударов), «Астана» — второе (90). Тройку замыкает хорватская «Риека» (84).

Также «Астана» оказалась самым грубым участником квалификации. Ее игроки больше других получали предупреждения — в 19 случаях. Правда, обходились без прямого удаления.