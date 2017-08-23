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23 августа 2017, 9:54 | Футбол: Еврокубки | Vesti.kz

Eurosport об ответной игре «Астаны» и «Селтика»: «Кельты» горели 1:4 и мечтали, чтобы матч скорее закончился

Казахстанский футбольный клуб «Астана» достойно завершил выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, едва не сотворив чудо в ответном матче раунда плей-офф против шотландского «Селтика», сообщает корреспондент Vesti.kz.

К 70-й минуте встречи, проходившей на «Астана Арене», хозяева вели со счетом 4:1 и им нужно было забить еще три гола, чтобы пройти дальше, но вместо этого пропустили в концовке два мяча. Тем не менее, «Астана» сумела удержать победу, но не с тем счетом, который был необходимом.

«Селтик», победивший в первом матче в Глазго со счетом 5:0, продолжит выступление в групповом этапе Лиги чемпионов, тогда как «Астана» во второй сыграет в группе Лиги Европы.

Eurosport не оставил без внимание и этот матч. «7 мячей матча “Астана” — “Селтик”, достойных группового этапа Лиги чемпионов». Именно с таким заголовком вышла статья на сайте телеканала, в которой отмечается, что «во втором тайме “кельты” горели 1:4 и мечтали, чтобы матч скорее закончился». Также отмечается, что «Астана» показала характер и еще наверняка приятно удивит Европу на групповом этапе Лиги Европы.

Соперники «Астаны» по группе в Лиге Европы определятся по итогам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 25 августа.

Добавим, что журналист Руслан Хрипун в статье на сайте Eurosport рекомендовал «Барселоне» бюджетный вариант усиления в лице Патрика Твумаси из «Астаны», оформившего дубль в ворота «Селтика» в ответной игре, вместо 150-миллионного Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».

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