ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке группы ЛЧ, если пройдет «Янг Бойз»
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Московский футбольный клуб ЦСКА в случае суммарной победы над швейцарским «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов окажется в четвертой корзине при жеребьевке группового этапа основной стадии турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом стало известно во вторник по завершении ответных матчей раунда
Все эти команды имеют рейтинг УЕФА выше, чем у ЦСКА. При жеребьевке «Севилья» попадет во вторую корзину, «Наполи» и «Олимпиакос» — в третью.
«Селтик» зависит от матча английского «Ливерпуля» с «Хоффенхаймом» из Германии. В случае выхода «красных» шотландцы займут место в четвертой корзине. Если успеха добьется немецкий клуб, «Селтик» окажется в третьей корзине. «Ливерпуль» в первой игре в Германии победил со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в среду на «Энфилде».
В четвертой корзине также будут находиться голландский «Фейенорд», немецкий «Лейпциг» и словенский «Марибор».
С ними ЦСКА, если пробьется в основной турнир, в одной группе не окажется.
В первом матче в Берне на прошлой неделе армейцы добились победы над «Янг Бойз» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в среду на «Арене ЦСКА» и начнется в 21.45 мск.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter