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23 августа 2017, 9:20 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке группы ЛЧ, если пройдет «Янг Бойз»

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Московский футбольный клуб ЦСКА в случае суммарной победы над швейцарским «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов окажется в четвертой корзине при жеребьевке группового этапа основной стадии турнира.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Московский футбольный клуб ЦСКА в случае суммарной победы над швейцарским <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> в раунде <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги чемпионов окажется в четвертой корзине при жеребьевке группового этапа основной стадии турнира. Увеличить
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Об этом стало известно во вторник по завершении ответных матчей раунда плей-офф, по результатам которых в групповой этап вышли испанская «Севилья», итальянский «Наполи», шотландский «Селтик» и греческий «Олимпиакос».

Все эти команды имеют рейтинг УЕФА выше, чем у ЦСКА. При жеребьевке «Севилья» попадет во вторую корзину, «Наполи» и «Олимпиакос» — в третью.

«Селтик» зависит от матча английского «Ливерпуля» с «Хоффенхаймом» из Германии. В случае выхода «красных» шотландцы займут место в четвертой корзине. Если успеха добьется немецкий клуб, «Селтик» окажется в третьей корзине. «Ливерпуль» в первой игре в Германии победил со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в среду на «Энфилде».

В четвертой корзине также будут находиться голландский «Фейенорд», немецкий «Лейпциг» и словенский «Марибор».

С ними ЦСКА, если пробьется в основной турнир, в одной группе не окажется.

В первом матче в Берне на прошлой неделе армейцы добились победы над «Янг Бойз» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в среду на «Арене ЦСКА» и начнется в 21.45 мск.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.

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Новости Еврокубков

ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионов

ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ЦСКА проведет в среду со швейцарским клубом «Янг Бойз» ответный домашний матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Неделю назад армейцы победили в гостях со счетом 1:0 и даже в случае ничьей в ответной игре получат путевку в групповую стадию главного еврокубкового турнира.
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