ЦСКА окажется в четвертой корзине при жеребьевке группы ЛЧ, если пройдет «Янг Бойз»

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Об этом стало известно во вторник по завершении ответных матчей раунда плей-офф, по результатам которых в групповой этап вышли испанская «Севилья», итальянский «Наполи», шотландский «Селтик» и греческий «Олимпиакос».

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 4-й отборочный раунд. Турнир 15, 23.08.2017, 21:45 -:- ЦСКА Янг Бойз

Все эти команды имеют рейтинг УЕФА выше, чем у ЦСКА. При жеребьевке «Севилья» попадет во вторую корзину, «Наполи» и «Олимпиакос» — в третью.

«Селтик» зависит от матча английского «Ливерпуля» с «Хоффенхаймом» из Германии. В случае выхода «красных» шотландцы займут место в четвертой корзине. Если успеха добьется немецкий клуб, «Селтик» окажется в третьей корзине. «Ливерпуль» в первой игре в Германии победил со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в среду на «Энфилде».

В четвертой корзине также будут находиться голландский «Фейенорд», немецкий «Лейпциг» и словенский «Марибор».

С ними ЦСКА, если пробьется в основной турнир, в одной группе не окажется.

В первом матче в Берне на прошлой неделе армейцы добились победы над «Янг Бойз» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в среду на «Арене ЦСКА» и начнется в 21.45 мск.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг в Монако.