ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионов

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В Берне ЦСКА сумел обыграть швейцарский клуб благодаря автоголу в концовке. Хозяева имели преимущество, и лишь надежная игра голкипера Игоря Акинфеева позволила ЦСКА добиться положительного результата. На своем поле ЦСКА достаточно сыграть вничью, поражение 0:1 приведет к назначению дополнительного времени, успех швейцарцев с любым другим счетом выведет их в групповую стадию Лиги чемпионов.

Проигравший в противостоянии ЦСКА и «Янг Бойз» сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Представляющий столицу Швейцарии «Янг Бойз» ранее не выходил в основной турнир Лиги чемпионов, армейцы же в последний раз споткнулись в квалификации 14 лет назад, уступив македонскому «Вардару» (1:2, 1:1). В нынешнем турнире ЦСКА еще не пропускал, в третьем квалификационном раунде обыграв греческий АЕК (2:0, 1:0), причем в первом гостевом матче подопечные Виктора Гончаренко также добились победы.

В чемпионате России ЦСКА занимает четвертое место, на четыре очка после семи туров отставая от лидирующего «Зенита». В субботу ЦСКА нулевой ничьей завершил гостевую встречу с «Уралом» в Екатеринбурге, при этом оба поражения в чемпионате страны армейцы потерпели на домашнем стадионе — от «Локомотива» (1:3) и «Рубина» (1:2).

Ничья с лидером

«Янг Бойз» в чемпионате Швейцарии провел уже пять матчей и занимает второе место, лишь на одно очко отставая от лидера — «Цюриха». В субботу «Янг Бойз» сыграл с «Цюрихом» в гостях вничью (0:0), однако в Москве этот результат подопечных австрийского специалиста Адольфа Хюттера не устроит. В Цюрихе получил травму ведущий форвард «Янг Бойз» француз Гийом Оаро, он пропустит встречу в Москве.

Хюттер накануне матча назвал ЦСКА фаворитом, однако, по словам австрийца, ситуация такова, что его команде необходимо атаковать и забивать. «Наша задача — заставить ошибиться Игоря Акинфеева», — заявил главный тренер «Янг Бойз». Гончаренко, в свою очередь, отметил командную игру соперника, на которую не должно повлиять отсутствие форварда Оаро. «Мы должны забыть результат первого матча и улучшить прежде всего игру в нападении», — рассказал главный тренер ЦСКА.

Матч пройдет на «ВЭБ-Арене», начало — 21:45 мск. Главным арбитром назначен Тасос Сидиропулос из Греции.

В групповой стадии Лиги чемпионов выступят 32 команды, включая чемпиона России «Спартак». Жеребьевка основного турнира Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако.