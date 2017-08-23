Если ЦСКА попадет в Лигу чемпионов, то окажется в четвертой корзине

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Это стало ясно после того, как место в основном турнире Лиги чемпионов себе обеспечили «Севилья», «Наполи», «Селтик» и «Олимпиакос», которые оказались сильнее «Истанбул ББ», «Ниццы», «Астаны» и «Риеки» соответственно. У всех победивших команд рейтинг УЕФА выше, чем у ЦСКА, а потому при посеве они займут вакантные места во второй и третьей корзинах. Компанию армейцам при посеве могут составить «Фейеноорд», «Лейпциг» и «Марибор» — с этими командами в группе ЦСКА не сыграет. (Алексей МОРОЗ).

Матч ЦСКА и «Янг Бойз» состоится в среду, 23 августа. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.