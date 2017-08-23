«Наполи», «Севилья», «Олимпиакос» и «Марибор» вышли в групповой этап ЛЧ-2017/18

«Наполи» после домашней победы над «Ниццей» со счётом 2:0 одержал аналогичную победу на выезде — 2:0. В начале второй половины игры счёт открыл Хосе Кальехон, а в концовке победу гостей закрепил Лоренцо Инсинье.

«Севилья» с общим счётом 4:3 прошла «Истанбул Башакшехир», хотя турки оказали испанцам сопротивление после домашнего поражения со счётом 1:2. Ответная игра закончилась вничью (2:2), у «Севильи» голами отличились Серхио Эскудеро и Виссам Бен-Йеддер, а у «Истанбула» — Элджеро Элиа и Эдин Вишча.